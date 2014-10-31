Пьяная тюменка брызнула из газового баллончика в лицо инспектору ДПС

Женщина повела себя агрессивно и нецензурно бранилась. От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения она отказалась, при этом выяснилось, что в августе гражданку уже задерживали в областном центре за вождение в нетрезвом виде, за что суд назначил ей лишение права управления на срок 18 месяцев и штраф в размере тридцати тысяч рублей.