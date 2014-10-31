Пьяная тюменка брызнула из газового баллончика в лицо инспектору ДПС

Автомобиль Volkswagen Passat под управлением 28-летней женщины, официально проживающей в Заводоуковске, инспекторы полка ДПС остановили на улице Олимпийской во втором часу ночи. У водительницы присутствовали признаки опьянения.
Женщина повела себя агрессивно и нецензурно бранилась. От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения она отказалась, при этом выяснилось, что в августе гражданку уже задерживали в областном центре за вождение в нетрезвом виде, за что суд назначил ей лишение права управления на срок 18 месяцев и штраф в размере тридцати тысяч рублей.
Инспекторы отстранили водительницу Volkswagen от управления, отправили автомобиль на штрафстоянку, после чего женщину доставили в ГИБДД на ул. Одесскую, 16, для дальнейшего оформления материала. Находясь в помещении отделения, продолжающая вести себя неадекватно и нецензурно браниться, тюменка выхватила газовый баллончик и брызнула им в лицо инспектора дорожно-патрульной службы, в результате чего лейтенант полиции получил химический ожог лица, сообщает пресс-служба УГИБДД Тюменской области.
В настоящее время кроме административной ответственности, за нападение на инспектора, в соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации, женщине может грозить до 10-ти лет лишения свободы.