nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Пьяная тюменка брызнула из газового баллончика в лицо инспектору ДПС

31 октября 2014, 14:21
Автомобиль Volkswagen Passat под управлением 28-летней женщины, официально проживающей в Заводоуковске, инспекторы полка ДПС остановили на улице Олимпийской во втором часу ночи. У водительницы присутствовали признаки опьянения.

Автомобиль Volkswagen Passat под управлением 28-летней женщины, официально проживающей в Заводоуковске, инспекторы полка ДПС остановили на улице Олимпийской во втором часу ночи. У водительницы присутствовали признаки опьянения.

Женщина повела себя агрессивно и нецензурно бранилась. От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения она отказалась, при этом выяснилось, что в августе гражданку уже задерживали в областном центре за вождение в нетрезвом виде, за что суд назначил ей лишение права управления на срок 18 месяцев и штраф в размере тридцати тысяч рублей.

Инспекторы отстранили водительницу Volkswagen от управления, отправили автомобиль на штрафстоянку, после чего женщину доставили в ГИБДД на ул. Одесскую, 16, для дальнейшего оформления материала. Находясь в помещении отделения, продолжающая вести себя неадекватно и нецензурно браниться, тюменка выхватила газовый баллончик и брызнула им в лицо инспектора дорожно-патрульной службы, в результате чего лейтенант полиции получил химический ожог лица, сообщает пресс-служба УГИБДД Тюменской области.

В настоящее время кроме административной ответственности, за нападение на инспектора, в соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации, женщине может грозить до 10-ти лет лишения свободы.

#Новости#Алкоголь#Автомобили#Транспорт#Маша#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25