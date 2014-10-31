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Клавиатура с символом рубля появится в России с 2015 года

31 октября 2014, 10:51
В начале 2015 года в России появятся первые клавиатуры с нанесенным на них символом рубля. Об этом в пятницу, 31 октября, пишет газета «Известия».

В российской компании KraftWay изданию сообщили, что в первых партиях клавиатур, которые привезут в Россию в начале года, уже будет этот символ — на клавише с цифрой «8».

Компании Lenovo и HP, однако, пока не торопятся что-то менять. Microsoft и Logitech тоже не собираются вносить изменения в обозначения на клавишах. На экранных клавиатурах последних моделей iPhone и iPad введенный Банком России знак уже присутствует.

Знак рубля появится на виртуальных клавиатурах крупных российских интернет-порталов. В частности, представители «Яндекса» сообщили, что в ближайшее время добавят этот символ.

В июле 2014 года первый зампредседателя Банка России Георгий Лунтовский направил письмо Сергею Головину, председателю технического комитета ТК 22 «Информационные технологии», в котором просил комитет организовать необходимую работу для внедрения знака российского рубля в различные операционные системы.

В сентябре Головин разослал письма в Apple и Microsoft — он сообщил, что для ввода символа рубля на клавиатуре предпочтительно использовать сочетание двух клавиш: правой Alt и кириллической Р или правого Alt и клавиши с символом «8».

В итоге Microsoft решила использовать для знака российской валюты правый Alt и «8», а Apple — правый Alt и кириллическую Р.

В декабре 2013 году Центробанк официально утвердил перечеркнутую букву «Р» в качестве графического символа рубля. Одновременно глава ЦБ Эльвира Набиуллина рассказала о планах выпустить рублевую монету с новым знаком уже в следующем году. Планируется, что новый символ будет печататься и на банкнотах.

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