Клавиатура с символом рубля появится в России с 2015 года

В российской компании KraftWay изданию сообщили, что в первых партиях клавиатур, которые привезут в Россию в начале года, уже будет этот символ — на клавише с цифрой «8».
Компании Lenovo и HP, однако, пока не торопятся что-то менять. Microsoft и Logitech тоже не собираются вносить изменения в обозначения на клавишах. На экранных клавиатурах последних моделей iPhone и iPad введенный Банком России знак уже присутствует.
Знак рубля появится на виртуальных клавиатурах крупных российских интернет-порталов. В частности, представители «Яндекса» сообщили, что в ближайшее время добавят этот символ.
В июле 2014 года первый зампредседателя Банка России Георгий Лунтовский направил письмо Сергею Головину, председателю технического комитета ТК 22 «Информационные технологии», в котором просил комитет организовать необходимую работу для внедрения знака российского рубля в различные операционные системы.
В сентябре Головин разослал письма в Apple и Microsoft — он сообщил, что для ввода символа рубля на клавиатуре предпочтительно использовать сочетание двух клавиш: правой Alt и кириллической Р или правого Alt и клавиши с символом «8».
В итоге Microsoft решила использовать для знака российской валюты правый Alt и «8», а Apple — правый Alt и кириллическую Р.
В декабре 2013 году Центробанк официально утвердил перечеркнутую букву «Р» в качестве графического символа рубля. Одновременно глава ЦБ Эльвира Набиуллина рассказала о планах выпустить рублевую монету с новым знаком уже в следующем году. Планируется, что новый символ будет печататься и на банкнотах.