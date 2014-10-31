Иллюзии от Дракулы, школа «Монстр Хай» — в «Солнечном»

В программе:
12:00 — «Иллюзии от графа Дракулы»;
13:30 — игровая программа «Школа Монстр Хай»;
15:00 — аквагрим от Ведьмы
16:30 — мастер-класс по карвингу.
В «Солнечном» каждые выходные организуют развлечения для детей. Пока мальчишки и девчонки занимаются с аниматорами, родители могут не беспокоясь заниматься шопингом.
Программы для детей составлены совместно с психологами, поэтому вашим детям будет комфортно.
Гарантируются подарки и отличное настроение! Также «Солнечный» подготовил раздачу сладкой ваты / поп-корна, сухой бассейн, фотосессию с Angry birds.