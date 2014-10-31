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Иллюзии от Дракулы, школа «Монстр Хай» — в «Солнечном»

31 октября 2014, 12:16
На бесплатные детские праздники приглашает ТРЦ «Солнечный» 1 и 2 ноября. Всех с 12:00 до 18:00 ждет грандиозная программа по развлечению маленьких посетителей торгового центра.
Сюжет
Дети

В программе:

12:00 — «Иллюзии от графа Дракулы»;

13:30 — игровая программа «Школа Монстр Хай»;

15:00 — аквагрим от Ведьмы

16:30 — мастер-класс по карвингу.

В «Солнечном» каждые выходные организуют развлечения для детей. Пока мальчишки и девчонки занимаются с аниматорами, родители могут не беспокоясь заниматься шопингом.

Программы для детей составлены совместно с психологами, поэтому вашим детям будет комфортно.

Гарантируются подарки и отличное настроение! Также «Солнечный» подготовил раздачу сладкой ваты / поп-корна, сухой бассейн, фотосессию с Angry birds.

#Новости#Дети#ТРЦ Солнечный#Тюмень#Хэллоуин#Ирина#Культура
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