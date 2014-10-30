Сантехник-мошенник предстанет перед судом

В Тюмени направлено в суд уголовное дело в отношении 29-летнего Андрея Нагорных — того самого сантехника, который под видом оказания профессиональной помощи брал у пенсионеров деньги, а потом пропадал, не выполнив обещанной работы. Он обвиняется в мошенничестве.
«Ранее судимый за совершение тяжкого преступления сантехник ЖКХ, прекрасно знающий обслуживаемый контингент, ходил по квартирам пожилых людей. Под видом оказания сантехнических услуг брал с пенсионеров деньги и пропадал. В зависимости от обещанных услуг запрашиваемые мошенником суммы варьировались от 3 до 150 тысяч рублей. Жильцы, зная сантехника в лицо, терпеливо ждали выполнения обещанных работ и не спешили обращаться за помощью в полицию», — сообщали ранее в пресс-службе УМВД по Тюменской области. Там отмечали, что общая сумма причиненного сантехником ущерба составляет около 280 тысяч рублей.
По какой-то причине ближе к суду данная сумма значительно уменьшилась. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области, Нагорных похитил у десяти жильцов дома № 40 по улице Самарцева в общей сложности 123 тысяч рублей.
Как бы то ни было, сантехник-мошенник вскоре окажется на скамье подсудимых. Прокуратура округа утвердила по данному уголовному делу обвинительное заключение и направила материалы дела в Калининский районный суд г. Тюмени для рассмотрения по существу. Мужчине грозит штраф в размере до 300 тысяч рублей, исправительные работы или лишение свободы на срок до 5 лет.