Самую красивую девушку Тюмени определят в субботу

Кого признают первой красавицей города и кто будет в течение года носить звание «Мисс Имидж», тюменцы узнают уже в эту субботу, 1 ноября. В этот вечер на сцене Тюменского драматического театра пройдет финальное шоу конкурса красоты «Имидж — 2014».
Вас ждет незабываемое шоу, красочное дефиле от участниц конкурса, яркие и стильные наряды.
Финалистки подготовили для вас вокальные и хореографические постановки, в которых каждая из них раскроет и покажет свои творческие способности.
Ярмарка БаZаR станет неожиданностью для всех гостей. Вы сможете не только оценить красоту и приметить изделия, но и приобрести их.
Кому же достанется дизайнерская корона от Анастасии Лукьянец, вы сможете узнать 1 ноября в стенах Тюменского драматического театра!
Всех желающих пообщаться в неформальной обстановке с финалистками и поздравить их лично, организаторы приглашают на afterparty в танцевальный паб Red Hooligan.
Девочки очень долго и упорно готовились к финалу, на протяжении месяца жили по расписанию, пришло время и похулиганить!
Приобрести билеты на финал можно на сайте http://tyumen.kassy.ru/ . Не упустите возможность стать свидетелем грандиозного события!