Самую красивую девушку Тюмени определят в субботу

Кого признают первой красавицей города и кто будет в течение года носить звание «Мисс Имидж» тюменцы узнают уже в эту субботу, 1 ноября. В этот вечер на сцене Тюменского драматического театра пройдет финальное шоу конкурса красоты «Имидж — 2014».

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