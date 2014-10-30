С ноября начнут лицензировать УК

Он доложил, что Минстрой России провел мониторинг ситуации на рынке управления жильем после принятия закона о лицензировании (в июле этого года), и пришел к выводу, что большинство управляющих компаний уже сейчас — в ожидании грядущего лицензирования — стараются работать более качественно и ответственно. «При этом не оправдываются риски массового ухода бизнеса из этой сферы, о которых говорили отдельные эксперты. Массовых отказов от управления жильем в субъектах не зафиксировано», — рассказал глава Минстроя.