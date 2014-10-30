С ноября начнут лицензировать УК

«С ноября текущего года по 1 мая 2015 года в России будет проходить лицензирование управляющих компаний в жилищной сфере. Соответствующий пакет документов уже принят. С региональными властями проведена широкая разъяснительная работа», — доложил Михаил Мень.
По его словам, по новым правилам если управляющая компания получает два административных взыскания по одному дому, она лишается права управления им. Если таких домов набирается более 15%, она лишается лицензии, а ее директор — права возглавлять подобную компанию. Жители конкретного дома могут отказаться от управляющей компании еще на этапе лицензирования, и мнение собственников здесь является ключевым.
Министр подчеркнул, что в рамках лицензирования главы управляющих компаний должны будут сдать квалификационный экзамен на знание жилищного законодательства.
«Также будет создан единый реестр управляющих компаний и управляемых ими домов. Уйдут в прошлое споры о правах на дом и двойные квитанции», — заверил М. Мень.
Он доложил, что Минстрой России провел мониторинг ситуации на рынке управления жильем после принятия закона о лицензировании (в июле этого года), и пришел к выводу, что большинство управляющих компаний уже сейчас — в ожидании грядущего лицензирования — стараются работать более качественно и ответственно. «При этом не оправдываются риски массового ухода бизнеса из этой сферы, о которых говорили отдельные эксперты. Массовых отказов от управления жильем в субъектах не зафиксировано», — рассказал глава Минстроя.
Он отметил, что Минстрой не допустит, чтобы появились брошенные дома. «Если на место недобросовестной управляющей компании не находится другой, ответственность за управление домом берет на себя местная власть. Соответствующие муниципальные компании сегодня работают в регионах», — пояснил М.Мень.
Напомним, что в России в настоящее время существует 16 тысяч управляющих компаний, 2 миллиона 400 тысяч многоквартирных домов, годовой оборот этого рынка превышает 500 миллиардов рублей.