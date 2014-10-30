Полицейские Тюмени помогли Интерполу обнаружить угнанные автомобили

В течение трех дней на территории Тюменской области проводилась оперативно-профилактическая операция «Автомобиль». Было проверено порядка 900 гаражных кооперативов, станций технического обслуживания и автомастерских, стоянок и авторынков.
Сотрудниками ялуторовской полиции был установлен автомобиль без госномера с измененной маркировкой кузова и идентификационного номера автомобиля. В отделе полиции села Исетское возбуждено два уголовных дела по фактам угона транспортных средств. В обоих случаях были угнаны отечественные автомобили, сообщает пресс-служба УМВД Тюменской области.
Одно из транспортных средств, найденных в Тюмени, Skoda Octavia числилось в межгосударственном розыске за Республикой Словакия. Еще один автомобиль марки Mazda 6 угнан в Московской области еще в 2010 году. В обоих случаям автомобили проходят по уголовным делам, связанным с подделкой или уничтожением государственного номера.
Еще две автомашины иностранного производства похищены в Санкт-Петербурге. Владелецы уже установлены и ждут возврата похищенного имущества.