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Полицейские Тюмени помогли Интерполу обнаружить угнанные автомобили

30 октября 2014, 09:11
Тюменские полицейские совместно с Интерполом нашли четыре автомобиля, числившиеся в федеральном и межгосударственном розысках. Одно из транспортных средств было угнано в Республике Словакия.

В течение трех дней на территории Тюменской области проводилась оперативно-профилактическая операция «Автомобиль». Было проверено порядка 900 гаражных кооперативов, станций технического обслуживания и автомастерских, стоянок и авторынков.

Сотрудниками ялуторовской полиции был установлен автомобиль без госномера с измененной маркировкой кузова и идентификационного номера автомобиля. В отделе полиции села Исетское возбуждено два уголовных дела по фактам угона транспортных средств. В обоих случаях были угнаны отечественные автомобили, сообщает пресс-служба УМВД Тюменской области.

Одно из транспортных средств, найденных в Тюмени, Skoda Octavia числилось в межгосударственном розыске за Республикой Словакия. Еще один автомобиль марки Mazda 6 угнан в Московской области еще в 2010 году. В обоих случаям автомобили проходят по уголовным делам, связанным с подделкой или уничтожением государственного номера.

Еще две автомашины иностранного производства похищены в Санкт-Петербурге. Владелецы уже установлены и ждут возврата похищенного имущества.

#Новости#Интерпол#Автомобили#Транспорт#Маша#Общество
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