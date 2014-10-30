Полицейские Тюмени помогли Интерполу обнаружить угнанные автомобили

Одно из транспортных средств, найденных в Тюмени, Skoda Octavia числилось в межгосударственном розыске за Республикой Словакия. Еще один автомобиль марки Mazda 6 угнан в Московской области еще в 2010 году. В обоих случаям автомобили проходят по уголовным делам, связанным с подделкой или уничтожением государственного номера.