Исследования подтвердили высокое качество нефти месторождения «Победа»

По результатам комплекса исследований проб пластовых флюидов, бурового шлама и образцов керна, выполненного ОАО «ТомскНИПИнефть», подтверждены прогнозные оценки качества нефти. Эта сверхлёгкая нефть по ключевым показателям (плотность и содержание серы) превосходит эталонную нефть марки Brent, а также марки Siberian Light и WTI, сопоставима по характеристикам с нефтью месторождения «Белый тигр» шельфа Вьетнама. Установлено, что плотность нефти из скважины «Университетская-1» составляет 808–814 кг/м3 против 834 кг/м3 у нефти Brent. При этом массовое содержание серы в нефти «Победы» составляет всего 0,02%, в то время как в Brent её 0,2–1%, а в Urals 1,2–1,3 %. Кроме того, нефть «Победы» характеризуется высоким выходом светлых фракций — 60–70% и низким содержанием смол — 1,5%.