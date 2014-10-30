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Исследования подтвердили высокое качество нефти месторождения «Победа»

30 октября 2014, 11:07
Специалисты корпоративного института ОАО «ТомскНИПИнефть» завершили исследования физико-химических свойств и состава нефти, полученной из скважины «Университетская-1», пробуренной на шельфе Карского моря и открывшей новое арктическое месторождение «Победа». Результаты исследований были представлены Главе ОАО «НК «Роснефть» Игорю Сечину на совещании в ОАО «ТомскНИПИнефть».

По результатам комплекса исследований проб пластовых флюидов, бурового шлама и образцов керна, выполненного ОАО «ТомскНИПИнефть», подтверждены прогнозные оценки качества нефти. Эта сверхлёгкая нефть по ключевым показателям (плотность и содержание серы) превосходит эталонную нефть марки Brent, а также марки Siberian Light и WTI, сопоставима по характеристикам с нефтью месторождения «Белый тигр» шельфа Вьетнама. Установлено, что плотность нефти из скважины «Университетская-1» составляет 808–814 кг/м3 против 834 кг/м3 у нефти Brent. При этом массовое содержание серы в нефти «Победы» составляет всего 0,02%, в то время как в Brent её 0,2–1%, а в Urals 1,2–1,3 %. Кроме того, нефть «Победы» характеризуется высоким выходом светлых фракций — 60–70% и низким содержанием смол — 1,5%.

По результатам исследований керна специалистами ООО «Тюменский нефтяной научный центр» был произведен оперативный подсчет запасов нефти и газа по данным скважины «Университетская-1», который показал что только по первой открытой ловушке запасы составляют 391,9 млрд. кубометров газа и 128,7 млн. тонн нефти по категории С1+С2.

Исследования проводились с использованием самого современного оборудования, включающего газовую хроматографию, изотопную и молекулярную масс-спектрометрию.

В ходе визита в ОАО «ТомскНИПИнефть» Игорь Сечин посетил лабораторию геохимии и пластовых нефтей, кернохранилище, а также лабораторию сбора и обработки керна. ОАО «ТомскНИПИнефть» выступает генеральным проектировщиком по объектам ключевых дочерних обществ «Роснефти» блока «добыча» — ЗАО «Ванкорнефть», ОАО «Востсибнефтегаз», ООО «РН-Пурнефтегаз», ЗАО «РОСПАН-ИНТЕРНЕШНЛ», ОАО «Тюменнефтегаз», ООО «РН-Юганскнефтегаз», а также ОАО «Томскнефть». По итогам 2010 и 2012 годов институт занимал первое место по итогам рейтинга корпоративных НИПИ ОАО «НК «Роснефть».

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