Исследования подтвердили высокое качество нефти месторождения «Победа»

По результатам комплекса исследований проб пластовых флюидов, бурового шлама и образцов керна, выполненного ОАО «ТомскНИПИнефть», подтверждены прогнозные оценки качества нефти. Эта сверхлёгкая нефть по ключевым показателям (плотность и содержание серы) превосходит эталонную нефть марки Brent, а также марки Siberian Light и WTI, сопоставима по характеристикам с нефтью месторождения «Белый тигр» шельфа Вьетнама. Установлено, что плотность нефти из скважины «Университетская-1» составляет 808–814 кг/м3 против 834 кг/м3 у нефти Brent. При этом массовое содержание серы в нефти «Победы» составляет всего 0,02%, в то время как в Brent её 0,2–1%, а в Urals 1,2–1,3 %. Кроме того, нефть «Победы» характеризуется высоким выходом светлых фракций — 60–70% и низким содержанием смол — 1,5%.
По результатам исследований керна специалистами ООО «Тюменский нефтяной научный центр» был произведен оперативный подсчет запасов нефти и газа по данным скважины «Университетская-1», который показал что только по первой открытой ловушке запасы составляют 391,9 млрд. кубометров газа и 128,7 млн. тонн нефти по категории С1+С2.
Исследования проводились с использованием самого современного оборудования, включающего газовую хроматографию, изотопную и молекулярную масс-спектрометрию.
В ходе визита в ОАО «ТомскНИПИнефть» Игорь Сечин посетил лабораторию геохимии и пластовых нефтей, кернохранилище, а также лабораторию сбора и обработки керна. ОАО «ТомскНИПИнефть» выступает генеральным проектировщиком по объектам ключевых дочерних обществ «Роснефти» блока «добыча» — ЗАО «Ванкорнефть», ОАО «Востсибнефтегаз», ООО «РН-Пурнефтегаз», ЗАО «РОСПАН-ИНТЕРНЕШНЛ», ОАО «Тюменнефтегаз», ООО «РН-Юганскнефтегаз», а также ОАО «Томскнефть». По итогам 2010 и 2012 годов институт занимал первое место по итогам рейтинга корпоративных НИПИ ОАО «НК «Роснефть».