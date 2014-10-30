Хэллоуин в «Синема Парке»: выиграй билеты

Вас ждут подарки и просмотр отличного мультика «Монстры на каникулах» в 3D! И это не все! Перед показом готовьтесь к сюрпризу! Вы станете первыми зрителями эксклюзивных фрагментов анимационного продолжения фильма «Монстры на каникулах-2», который мы все сможем увидеть только через год.