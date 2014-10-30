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Хэллоуин в «Синема Парке»: выиграй билеты

30 октября 2014, 11:20
Отпраздновать Хэллоуин в кино 31 октября предлагает кинотеатр «Синема Парк». Вас ждут подарки и просмотр мультфильма «Монстры на каникулах».
Сюжет
Тюмень

У вас уже есть планы на Halloween? Есть отличная идея. 31 октября проведите этот жутко веселый вечер в компании друзей в кинотеатре «Синема Парк»!

Вас ждут подарки и просмотр отличного мультика «Монстры на каникулах» в 3D! И это не все! Перед показом готовьтесь к сюрпризу! Вы станете первыми зрителями эксклюзивных фрагментов анимационного продолжения фильма «Монстры на каникулах-2», который мы все сможем увидеть только через год.

Начало мероприятия в 19.00, билеты в кассах кинотеатра. Также билеты на веселый и увлекательный вечер можно выиграть на нашем сайте.

Конкурс

Пришлите на адрес [email protected] свою фотографию в устрашающем хэллоуинском образе и выиграйте билет на День всех Святых в «Синема Парке». Ваши снимки принимаются до 9 утра пятницы, 31 октября.

Лучшие костюмы, а, значит, и обладателей билетов выберет редакция интернет-портала NashGorod.ru. Удивите и поразите нас!

В письме укажите заголовок «Монстры», не забудьте написать свое имя и фамилию, ник на сайте и номер телефона.

#Новости#Конкурсы#Синема Парк#Тюмень#Хэллоуин#Ирина#Культура
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