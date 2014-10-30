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Госавтоинспекция проверяет автобусы для перевозки детей

30 октября 2014, 13:33
В школьные каникулы ГИБДД контролирует соблюдение правил детских перевозок общественным транспортом. За два дня инспекторы проверили 28 автобусов, в 11-ти случаях выявлены нарушения: технически-неисправные автобусы, один автобус был без техосмотра, 5 без тахографов.
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Дети

Сотрудники ГИБДД проверяют документы у организаторов поездок и оценивают их соответствие нормативам. Особые требования к автобусам, задействованным для перевозок детей и их водителям, сообщает пресс-служба областной ГИБДД.

Ежедневно инспекторы ДПС сопровождают несколько колонн автобусов с детьми в детские оздоровительные центры и лагеря. Большинство этих учреждений находится в нескольких десятках километров от областного центра. На этой неделе инспекторы спецбата обеспечили безопасный проезд 35-ти автобусов с детьми.

#Новости#Дети#Автобусы#Транспорт#Маша#Общество
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