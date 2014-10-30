Госавтоинспекция проверяет автобусы для перевозки детей

Сотрудники ГИБДД проверяют документы у организаторов поездок и оценивают их соответствие нормативам. Особые требования к автобусам, задействованным для перевозок детей и их водителям, сообщает пресс-служба областной ГИБДД.
Ежедневно инспекторы ДПС сопровождают несколько колонн автобусов с детьми в детские оздоровительные центры и лагеря. Большинство этих учреждений находится в нескольких десятках километров от областного центра. На этой неделе инспекторы спецбата обеспечили безопасный проезд 35-ти автобусов с детьми.