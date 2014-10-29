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В Тюмени появились два новых маршрута через ул. Менделеева

29 октября 2014, 11:11
С 3 ноября в Тюмени открываются два новых автобусных маршрута. Они пройдут через улицу Менделеева.

С 3 ноября в Тюмени открываются два новых автобусных маршрута. Они пройдут через улицу Менделеева.

Маршрут № 73 «Ул. Народная — ЖДВ» пролегает из восточной части города к железнодорожному вокзалу через улице Менделеева в прямом и обратном направлениях. Он рассчитан на 10 автобусов малой вместимости, которые будут двигаться с интервалом в 15–20 минут. № 73 решает сразу несколько транспортных проблем города, создавая альтернативный путь для проезда в центр Тюмени, и обеспечивая транспортную доступность улицы Менделеева.

Маршрут № 88 «Матмасы — ул. Д. Менделеева» пойдет через мост по улице Профсоюзной и улицу 50 лет ВЛКСМ, прежде не охваченную общественным транспортом. Здесь будут работать 12 автобусов вместимостью 70 мест каждый. Интервал движения составит от 15 до 22 минут в зависимости от времени дня.

Расписание новых маршрутов до конца недели появится на автобусных остановках по ходу следования маршрутов, сообщает пресс-служба МКУ «Тюменьгортранс». Подробную информацию также можно узнать по бесплатному номеру телефона 8-800-300-1924.

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