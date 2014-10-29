В Тюмени появились два новых маршрута через ул. Менделеева

Маршрут № 73 «Ул. Народная — ЖДВ» пролегает из восточной части города к железнодорожному вокзалу через улице Менделеева в прямом и обратном направлениях. Он рассчитан на 10 автобусов малой вместимости, которые будут двигаться с интервалом в 15–20 минут. № 73 решает сразу несколько транспортных проблем города, создавая альтернативный путь для проезда в центр Тюмени, и обеспечивая транспортную доступность улицы Менделеева.