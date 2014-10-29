В Тюмени будут судить наркомана, насмерть сбившего ребенка

Вечером 28 августа обвиняемый в состоянии наркотического опьянения двигался на автомобиле ВАЗ-21053 по улице Западносибирской со скоростью 93,7 км/ч при разрешенной не более 60 км/ч. Приближаясь к пешеходному переходу у дома № 18/3, водитель увидел, что в правой полосе движения остановился автомобиль, который пропускал маленьких велосипедистов. Однако мужчина продолжил движение прямо, не снижая скорости, в результате чего сбил 9-летнего мальчика, сообщает пресс-служба областной прокуратуры. От полученных травм ребенок скончался на месте происшествия.