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В Тюмени будут судить наркомана, насмерть сбившего ребенка

29 октября 2014, 14:58
В Тюмени будут судить 22-летнего водителя, который в состоянии наркотического опьянения на пешеходном переходе насмерть сбил 9-летнего велосипедиста.
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Дети

Вечером 28 августа обвиняемый в состоянии наркотического опьянения двигался на автомобиле ВАЗ-21053 по улице Западносибирской со скоростью 93,7 км/ч при разрешенной не более 60 км/ч. Приближаясь к пешеходному переходу у дома № 18/3, водитель увидел, что в правой полосе движения остановился автомобиль, который пропускал маленьких велосипедистов. Однако мужчина продолжил движение прямо, не снижая скорости, в результате чего сбил 9-летнего мальчика, сообщает пресс-служба областной прокуратуры. От полученных травм ребенок скончался на месте происшествия.

По данному уголовному делу утверждено обвинительное заключение, материалы дела направлены в суд. Мужчине грозит лишение свободы на срок до 7 лет с лишением права управлять транспортным средством на срок до 3 лет.

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