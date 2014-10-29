В ДТП пострадали двое детей из-за халатности своих родителей

Водитель Nissan вез свою семью — двоих детей, пятилетнюю девочку и семимесячного сына, а также свою 22-летнюю жену. Девочка перевозилась без детского кресла, мальчик находился в люльке, не пристегнут. Малыш получил ушиб внутренних органов, у девочки ушиб лица и травма головы, жена водителя получила черепно-мозговую травму и перелом челюсти, у самого водителя иномарки ушибы, он госпитализирован. Ушибы и сотрясения мозга получили 28-летняя водитель и 27-летний пассажир «Лады».