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В ДТП пострадали двое детей из-за халатности своих родителей

29 октября 2014, 10:56
Шесть человек пострадали вчера в дорожной аварии, случившейся в Ишимском районе, на 6 км автодороги Ишим — Безруково.
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Дети

Шесть человек пострадали вчера в дорожной аварии, случившейся в Ишимском районе на 6 км автодороги Ишим — Безруково.

Автомобиль Nissan под управлением 27-летнего водителя из Тюмени не смог выбрать безопасную скорость на зимней дороге, машину занесло, произошло столкновение с «Ладой». Как сообщает пресс-служба областного ГИБДД, иномарка была не »переобута» в зимнюю резину.

Водитель Nissan вез свою семью — двоих детей, пятилетнюю девочку и семимесячного сына, а также свою 22-летнюю жену. Девочка перевозилась без детского кресла, мальчик находился в люльке, не пристегнут. Малыш получил ушиб внутренних органов, у девочки ушиб лица и травма головы, жена водителя получила черепно-мозговую травму и перелом челюсти, у самого водителя иномарки ушибы, он госпитализирован. Ушибы и сотрясения мозга получили 28-летняя водитель и 27-летний пассажир «Лады».

Также вчера два автомобиля опрокинулись на областных дорогах в Омутинском районе и Заводоуковском городском округе. В результате этих ДТП пострадали три человека.

Всего за минувшие сутки на дорогах области произошло 12 дорожных аварий, в них пострадали 18 человек.

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