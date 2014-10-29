Угадай место отдыха по фотографии № 37

Угадайте, в каком из мест в Тюмени (кафе, ресторане, кофейне, пабе) есть такое оформление стен, первым напишите правильный ответ в комментариях, и вы получите 500 рублей на баланс мобильного телефона.
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Подведение итогов конкурса 3 ноября.
Знакомо ли вам это приятное чувство, когда ваш подарок или сюрприз пришелся по сердцу близкому человеку? Как правило, чтобы получить такой результат, нужно постараться и потратить немало времени, сил, фантазии или финансов. Но мы можем подсказать вам простой и не слишком затратный способ сделать хороший сюрприз дорогому человеку — приобрести букет из мягких игрушек. Такой красивый подарок приятно удивит любую девушку и, конечно, обеспечит ей хорошее настроение как минимум на несколько дней.