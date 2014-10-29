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Угадай место отдыха по фотографии № 37

29 октября 2014, 14:33
На сайте NashGorod.ru продолжается конкурс для самых наблюдательных тюменцев, которые часто бывают в ресторанах, кафе, кофейнях нашего города. Опознайте интерьер заведения и выиграйте 500 рублей.
Сюжет
Тюмень

Угадайте, в каком из мест в Тюмени (кафе, ресторане, кофейне, пабе) есть такое оформление стен, первым напишите правильный ответ в комментариях, и вы получите 500 рублей на баланс мобильного телефона.

Ответы размещайте прямо под текстом. От одного пользователя принимается только один вариант ответа, редактирование комментариев запрещено.

Подведение итогов конкурса 3 ноября.

Знакомо ли вам это приятное чувство, когда ваш подарок или сюрприз пришелся по сердцу близкому человеку? Как правило, чтобы получить такой результат, нужно постараться и потратить немало времени, сил, фантазии или финансов. Но мы можем подсказать вам простой и не слишком затратный способ сделать хороший сюрприз дорогому человеку — приобрести букет из мягких игрушек. Такой красивый подарок приятно удивит любую девушку и, конечно, обеспечит ей хорошее настроение как минимум на несколько дней.

#Новости#Ресторан#Конкурсы#Тюмень#Ирина#Культура
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