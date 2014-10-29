Тюменские власти советуют горожанам вставать на коньки

Наибольшее число кортов и площадок, 29 и 24, будут подготовлены в Калининском и Центральном административных округах. Заливка начнется, когда среднесуточная температура будет составлять — 10 градусов, а грунт промерзнет на 10 сантиметров (во избежание подтопления прилегающих территорий и экономии водных ресурсов). На то, чтобы нарастить ледяную подушку, понадобится примерно 10–15 дней. По прогнозам, хоккейные корты и ледовые площадки смогут принять горожан уже 1 декабря. Самое время задуматься о необходимой экипировке: наточить коньки и запастись клюшками.