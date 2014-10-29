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Тюменские власти советуют горожанам вставать на коньки

29 октября 2014, 12:24
Городские власти советуют тюменцам переходить на зимние виды спорта. Несмотря на сегодняшнее потепление, зима в городе уже обосновалась. Вскоре можно будет кататься на коньках. Для этого на территории Тюмени в общей сложности будет залито 109 катков для массового катания.

Располагаться открытые ледовые площадки будут на территориях дворовых, пришкольных территориях, учреждений дополнительного образования детей, предприятий, баз отдыха, ТСЖ, управляющих компаний. Из них 89 — муниципальные, остальные являются частными или иной формы собственности, сообщают в департаменте по спорту и молодежной политике администрации Тюмени. На кортах уже выполнены работы по выравниванию грунта, демонтажу футбольных ворот, проведен текущий ремонт ограждений, бортов, калиток.

Наибольшее число кортов и площадок, 29 и 24, будут подготовлены в Калининском и Центральном административных округах. Заливка начнется, когда среднесуточная температура будет составлять — 10 градусов, а грунт промерзнет на 10 сантиметров (во избежание подтопления прилегающих территорий и экономии водных ресурсов). На то, чтобы нарастить ледяную подушку, понадобится примерно 10–15 дней. По прогнозам, хоккейные корты и ледовые площадки смогут принять горожан уже 1 декабря. Самое время задуматься о необходимой экипировке: наточить коньки и запастись клюшками.

С полным списком муниципальных катков можно ознакомиться в приложенном файле.

#Новости#Коньки#Спорт#Катки#Зима#Алексей
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