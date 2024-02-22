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Коньки

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2023
Все на лед! В Тюменской слободе открылся большой каток
22 декабря 2023, 06:03
Тюменцам рассказали, когда откроется каток у «Конторы пароходства»
Ледовый каток на набережной Туры готовится к открытию. Его площадь — более 2.2 тысячи квадратных метров.
22 декабря 2023, 03:51
В Тюмени открылся ледовый каток у моста Влюбленных
Можно прийти как со своими коньками, так и взять их в аренду. Графиком работы катка поделилась администрация города.
20 декабря 2023, 03:36
К Новому году в центре Тюмени появится большой каток
Каток планируется залить на Цветном бульваре к середине декабря. Помимо него, там появятся пункт проката и буфет.
31 октября 2023, 07:30
Звезда сериала «Реальные пацаны» пригласил тюменцев на съемки фильма
Звезда сериала «Реальные пацаны» Антон Богданов пригласил жителей Тюмени принять участие съёмках нового проекта «Смотри, любовь!». Съемки массовой сцены короткометражного фильма состоятся 24 февраля на катке на набережной с 23:00.
13 февраля 2023, 08:37
2022
19 декабря в городе не будут работать катки
В связи с сегодняшним потеплением в Тюмени закрыли все городские катки. Сейчас, при положительной температуре, коньки могут серьезно повредить подтаявшее ледовое покрытие.
19 декабря 2022, 09:30
В тюменском экопарке открылся большой бесплатный каток
По данным паблика «Тюмень №1», в городском экопарке залили большой каток. Здесь горожане смогут воспользоваться услугой проката коньков. Каток бесплатный и открыт с 11:00 до 22:00 ежедневно.
5 декабря 2022, 13:49

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