Тюменец может выиграть право работать на «Юмор FM»

Из всех полученных номеров организаторы конкурса выбрали 45 наиболее оригинальных, интересных и смешных. Среди лучших несколько участников из Тюмени.
С 13 октября все эти ролики звучат в эфире «Юмор FM». Радиослушатели каждый день отправляют смс, выбирая лучших. В число пятнадцати финалистов уже вошел тюменец Александр Часовников. За него проголосовало 706 человек.
Пожелаем Александру удачи в финале, который состоится 10 ноября в Москве!
Участники лично исполнят свои номера перед творческим жюри, состоящим из известных деятелей культуры и искусства.