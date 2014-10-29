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Тюменец может выиграть право работать на «Юмор FM»

29 октября 2014, 10:48
Конкурс радиостанции «Юмор FM» «Звезда Юмора» продолжается. Участники творческого проекта борются за работу на радио «Юмор FM» в Москве с зарплатой сто тысяч рублей в месяц.
Сюжет
Тюмень

Из всех полученных номеров организаторы конкурса выбрали 45 наиболее оригинальных, интересных и смешных. Среди лучших несколько участников из Тюмени.

С 13 октября все эти ролики звучат в эфире «Юмор FM». Радиослушатели каждый день отправляют смс, выбирая лучших. В число пятнадцати финалистов уже вошел тюменец Александр Часовников. За него проголосовало 706 человек.

Пожелаем Александру удачи в финале, который состоится 10 ноября в Москве!

Участники лично исполнят свои номера перед творческим жюри, состоящим из известных деятелей культуры и искусства.

#Новости#Юмор FM#Тюмень#Конкурсы#Ирина#Культура
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