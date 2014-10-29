Преступник со стажем отобрал машину у пенсионера и телефон у парня

«Как выяснили сотрудники правоохранительных органов, предполагаемого подозреваемого приятель пригласил в гости к своей знакомой для совместного распития спиртных напитков. Под влиянием алкоголя злоумышленник решил напасть на молодого человека, который также проживал в этой квартире, снимая комнату, и в „празднике“ не участвовал. Тюменец пригрозил потерпевшему разбитой бутылкой, нанес ему несколько ударов, забрал телефон и скрылся», — рассказали в пресс-службе УМВД по г. Тюмени.