Преступник со стажем отобрал машину у пенсионера и телефон у парня

Сообщение о нападении на молодого человека поступило в полицию еще 11 октября.
«Как выяснили сотрудники правоохранительных органов, предполагаемого подозреваемого приятель пригласил в гости к своей знакомой для совместного распития спиртных напитков. Под влиянием алкоголя злоумышленник решил напасть на молодого человека, который также проживал в этой квартире, снимая комнату, и в „празднике“ не участвовал. Тюменец пригрозил потерпевшему разбитой бутылкой, нанес ему несколько ударов, забрал телефон и скрылся», — рассказали в пресс-службе УМВД по г. Тюмени.
Протрезвев, разбойник понял, что находится в розыске. К тому моменту мужчина уже подозревался в совершении еще одного преступления — угона: избив пожилого человека, он отобрал у него автомобиль. Злоумышленник стал скрываться.
Почти 20 дней потребовалось полицейским, чтобы найти преступника. В итоге подозреваемый был задержан в результате совместных мероприятий, спланированных несколькими службами.
Ранее тюменец уже был судим за грабеж и кражу, которые также совершил в состоянии алкогольного опьянения. В настоящее время задержанный находится под стражей. В отношении него возбуждены уголовные дела за угон и разбой, совершенный с применением предмета, используемого в качестве оружия.