nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Преступник со стажем отобрал машину у пенсионера и телефон у парня

29 октября 2014, 12:14
В Тюмени задержан мужчина, который угнал автомобиль у пенсионера и отобрал телефон у молодого человека. Обоих своих жертв злоумышленник еще и избил. Сейчас в отношении 24-летнего тюменца, ранее судимого за грабеж и кражу, возбуждено два уголовных дела.
Сюжет
Полиция

Сообщение о нападении на молодого человека поступило в полицию еще 11 октября.

«Как выяснили сотрудники правоохранительных органов, предполагаемого подозреваемого приятель пригласил в гости к своей знакомой для совместного распития спиртных напитков. Под влиянием алкоголя злоумышленник решил напасть на молодого человека, который также проживал в этой квартире, снимая комнату, и в „празднике“ не участвовал. Тюменец пригрозил потерпевшему разбитой бутылкой, нанес ему несколько ударов, забрал телефон и скрылся», — рассказали в пресс-службе УМВД по г. Тюмени.

Протрезвев, разбойник понял, что находится в розыске. К тому моменту мужчина уже подозревался в совершении еще одного преступления — угона: избив пожилого человека, он отобрал у него автомобиль. Злоумышленник стал скрываться.

Почти 20 дней потребовалось полицейским, чтобы найти преступника. В итоге подозреваемый был задержан в результате совместных мероприятий, спланированных несколькими службами.

Ранее тюменец уже был судим за грабеж и кражу, которые также совершил в состоянии алкогольного опьянения. В настоящее время задержанный находится под стражей. В отношении него возбуждены уголовные дела за угон и разбой, совершенный с применением предмета, используемого в качестве оружия.

#Новости#Разбой#Полиция#Тюмень#Таня#Происшествия
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25