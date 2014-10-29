Один из лучших оркестров мира сыграет в Тюмени

Российский национальный оркестр (РНО) основан в 1990 году народным артистом России Михаилом Плетневым. За свою творческую жизнь коллектив обрел международную известность и безусловное признание публики и критиков. Европейский музыкальный журнал Gramophone включил РНО в двадцатку лучших оркестров мира.