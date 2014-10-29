Один из лучших оркестров мира сыграет в Тюмени

Российский национальный оркестр (РНО) основан в 1990 году народным артистом России Михаилом Плетневым. За свою творческую жизнь коллектив обрел международную известность и безусловное признание публики и критиков. Европейский музыкальный журнал Gramophone включил РНО в двадцатку лучших оркестров мира.
Оркестр сотрудничал с ведущими мировыми исполнителями, записал и выпустил более шестидесяти альбомов, из которых многие работы получили международные награды. В 2004 году РНО стал первым оркестром в истории российских симфонических коллективов, получившим самую престижную музыкальную награду — премию Grammy.
О весомом вкладе РНО и маэстро Михаила Плетнева в современную российскую культуру свидетельствует тот факт, что оркестр первым среди негосударственных коллективов получил грант Правительства Российской Федерации. В 2009 году решением Министерства культуры РФ Российскому национальному оркестру году был присвоен статус учреждения культуры федерального значения.
Деятельность народного артиста России, лауреата государственных премий Михаила Плетнева постоянно отмечается высокими государственными наградами — музыкант был удостоен Государственной премии Президента России, ордена «За заслуги перед Отечеством» III степени, а также ордена Даниила Московского, пожалованного Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Алексием II. Михаил Плетнев является членом Совета по культуре и искусству Президента РФ.
В 2006 году музыкант создал Фонд поддержки национальной культуры Михаила Плетнева.
Программа концерта: С. Шостакович, концерт для скрипки с оркестром № 1; И.С. Бах, токката и фуга ре минор; И. Брамс, вариации и фуга на тему Генделя (оркестровые версии М. Плетнёва).
Стоимость билетов: 1 000 — 3 500 руб.