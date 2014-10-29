День автомобилиста отметили в KIA

26 октября — «профессиональный» праздник всех водителей, который в этом году отметили в автосалоне KIA компании «Автоград». С полудня дилерский центр радушно принимал гостей из числа владельцев автомобилей корейской марки и тех, кто пока только готовится приобрести машину KIA — на празднование дня автомобилиста тюменцы приходили целыми семьями.

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