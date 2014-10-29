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День автомобилиста отметили в KIA

29 октября 2014, 14:22
26 октября — «профессиональный» праздник всех водителей, который в этом году отметили в автосалоне KIA компании «Автоград». С полудня дилерский центр радушно принимал гостей из числа владельцев автомобилей корейской марки и тех, кто пока только готовится приобрести машину KIA — на празднование дня автомобилиста тюменцы приходили целыми семьями.

26 октября — «профессиональный» праздник всех водителей, который в этом году отметили в автосалоне KIA компании «Автоград». С полудня дилерский центр радушно принимал гостей из числа владельцев автомобилей корейской марки и тех, кто пока только готовится приобрести машину KIA — на празднование дня автомобилиста тюменцы приходили целыми семьями.

Всех собравшихся ждали конкурсы, викторины и беспроигрышная лотерея, соревнования по аэрохоккею и настольному футболу, турнир на «гоночных» машинках. Пока взрослые присматривали автомобиль и проходили тест-драйв, а специалисты по страхованию и кредитованию подбирали оптимальный вариант для счастливой покупки, детские аниматоры веселили ребятню.

Во время праздника было разыграно множество призов — охранная система и GPS-модуль от StarLine, видеорегистратор от «ВТБ-24» и, конечно, ценные подарки от себя вручал «KIA Автоград». В день автомобилиста в тёплой атмосфере дилерского центра KIA праздник отметили около 200 тюменцев.

#Новости#Автоград#Автомобили#Праздники#Kia#Транспорт#Маша#Общество
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