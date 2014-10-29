Бомж убил приятеля, отказавшегося давать деньги

Вечером 25 октября в квартире дома на улице Олимпийской было обнаружено тело 56-летнего мужчины с признаками насильственной смерти — колото-резаными ранами. Тело нашла мать погибшего, она же обратилась в полицию.
«В ходе предварительной работы по сбору материала сотрудники полиции не обнаружили никаких следов злоумышленника и орудия преступления. Ими был организован детальный осмотр местности и поквартирный обход домов. Жители дома, соседи и другие опрошенные лица не слышали каких-либо звуков ссоры, и затруднялись сказать, с кем общался погибший», — сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области .
Тем не менее, спустя некоторое время подозреваемый в совершении убийства был установлен и задержан сотрудниками правоохранительных органов. Как оказалось, 45-летний злоумышленник ранее был неоднократно судим, вел асоциальный образ жизни и не имел определенного места проживания.
«Он сообщил следователю, что 24 октября распивал спиртные напитки с потерпевшим у него дома. Между ними произошла ссора, причиной которой послужил отказ хозяина квартиры дать денег на покупку алкоголя. Гость схватил нож и нанес потерпевшему не менее десяти ударов по телу. От полученных ран мужчина скончался на месте. Затем злоумышленник, чтобы скрыть следы преступления, смыл с ножа кровь и спрятал его в подъезде соседнего дома между оконными рамами», — рассказали в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области.
В настоящее время оружие изъято. Вину мужчина признал полностью. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.