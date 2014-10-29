Бомж убил приятеля, отказавшегося давать деньги

«Он сообщил следователю, что 24 октября распивал спиртные напитки с потерпевшим у него дома. Между ними произошла ссора, причиной которой послужил отказ хозяина квартиры дать денег на покупку алкоголя. Гость схватил нож и нанес потерпевшему не менее десяти ударов по телу. От полученных ран мужчина скончался на месте. Затем злоумышленник, чтобы скрыть следы преступления, смыл с ножа кровь и спрятал его в подъезде соседнего дома между оконными рамами», — рассказали в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области.