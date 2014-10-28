Выиграй билеты на закрытый показ фильма «Ярость»

Фильм повествует историю экипажа танка «Ярость». Стоит апрель 1945 года, и победа над немцами уже близка: союзники уверенно продвигаются вглубь вражеской территории, и оказываемое им сопротивление становится слабее день ото дня. Это, однако, совсем не значит, что на пути к победе союзные войска не потеряют еще множество людей, и многие солдаты сознают, что смерть ждет на расстоянии вытянутой руки. Среди закаленных в бою пессимистов, каждый день ведущих ожесточенные бои во имя победы, экипаж танка, на чьем дуле намалевано слово «Ярость».
Командир экипажа, известный как Уордэдди, воевавший с нацистскими войсками сначала в Африке, а потом в Европе, преследует одну цель — выжить в войне и сохранить жизнь своим людям. Этот относительно амбициозный план оказывается под угрозой, когда к его экипажу присоединяется зеленый новобранец Норман Эллисон, никогда раньше не воевавший и еще не успевший привыкнуть к тому, что должен быстро и без колебаний обрывать человеческие жизни. Надежда выжить становится совсем призрачной, когда экипажу «Ярости» приходится принять участие в самоубийственной миссии.
Стоит отметить, что в продаже билетов не будет, но их можно выиграть на «Авторадио», в группе «Синема Парк» «ВКонтакте» https://vk.com/tmn_cinemapark и, конечно, на сайте NashGorod.ru.
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