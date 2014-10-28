Выиграй билеты на закрытый показ фильма «Ярость»

Командир экипажа, известный как Уордэдди, воевавший с нацистскими войсками сначала в Африке, а потом в Европе, преследует одну цель — выжить в войне и сохранить жизнь своим людям. Этот относительно амбициозный план оказывается под угрозой, когда к его экипажу присоединяется зеленый новобранец Норман Эллисон, никогда раньше не воевавший и еще не успевший привыкнуть к тому, что должен быстро и без колебаний обрывать человеческие жизни. Надежда выжить становится совсем призрачной, когда экипажу «Ярости» приходится принять участие в самоубийственной миссии.