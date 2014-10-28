Тюменцы задолжали энергетикам и водоканалу почти 300 млн рублей

На 1 октября 2014 года в структурных подразделениях Управления Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области на исполнении находилось более 12 тысяч исполнительных документа о взыскании задолженности в пользу предприятий ЖКХ на общую сумму около 270 млн рублей. По сравнению с прошлым годом количество находящихся на исполнении исполнительных документов указанной категории увеличилось на 19 %.