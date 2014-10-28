Тюменцы задолжали энергетикам и водоканалу почти 300 млн рублей

Об этом на заседании круглого стола 23 октября сообщил заместитель руководителя областного управления Андрей Лобанов. По его словам, судебными приставами взыскано с должников около 80 миллионов рублей.
Судебные приставы — исполнители применяют принудительные меры взыскания задолженности, предусмотренные Федеральным законом от 2 октября2007 г. N 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» в отношении должников, не исполняющих требования исполнительных документов в срок. К таким мерам относятся арест имущества должника, списание денежных средств со счетов в банке, ограничение на выезд из Российской Федерации, запрет на регистрационные действия в отношении транспортного средства и другие.
Работа по взысканию задолженностей за услуги ЖКХ была и остаётся на особом контроле руководства УФССП России по Тюменской области. Судебные приставы проводят совместные рейды по всей области с представителями управляющих компаний, поставщиками воды, электроэнергии, газа, приглашают должников на встречи с руководителями муниципальных образований, полицией, при этом выясняют причины неуплаты долгов, сообщает пресс-служба областного УФССП.
Так, 23 октября приставы посетили 7 должников из Онохино. В результате рейда исполнителями были наложены аресты с последующим изъятием на бытовую технику должников (телевизоры, стиральные машины, микроволновая печь), вручены требования о явке к судебным приставам-исполнителям. Также удалось установить место работы одного из должников, судебный пристав-исполнитель направит на работу должника постановление об обращении взыскания на заработную плату.
Представители ООО «Тюмень Водоканала» на круглом столе отметили, что работники службы перекрывают канализацию должникам. Данная мера положительно сказывается на оплате долга.
Представители «Тюменьэнергосбыта» филиала ОАО «ЭК Восток» поделились своим опытом работы с должниками. А именно работники их службы крепят на двери должников на всеобщее обозрение особые отметки.
В завершении выступления Андрей Лобанов призвал должников не откладывать оплату задолженности, потому что судебные приставы могут взыскать задолженность в принудительном порядке.