Тюменцам расскажут онлайн, как защититься от инсульта

Ежегодно в мире инсульт поражает около 6 млн человек. В России — более 450 000 человек. Каждые 1,5 мин. у россиянина развивается инсульт. 30-дневная летальность составляет 35%, в течение года умирает около 50% больных. Инвалидность после перенесенного ОНМК достигает 3,2 на 10 000 населения, занимая первое место среди всех причин первичной инвалидности.