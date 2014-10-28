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Тюменцам расскажут онлайн, как защититься от инсульта

28 октября 2014, 13:55
На специализированном портале «Территория здоровья» 29 октября в 16.00 состоится онлайн-конференция главного внештатного специалиста невролога департамента здравоохранения Тюменской области, к.м.н., заместителя главного врача по лечебной работе ГАУЗ ТО «Областной лечебно-реабилитационный центр» Джинны Ивановны Лебедевой на тему «Лечение и профилактика инсульта».
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Тюмень

Ежегодно в мире инсульт поражает около 6 млн человек. В России — более 450 000 человек. Каждые 1,5 мин. у россиянина развивается инсульт. 30-дневная летальность составляет 35%, в течение года умирает около 50% больных. Инвалидность после перенесенного ОНМК достигает 3,2 на 10 000 населения, занимая первое место среди всех причин первичной инвалидности.

Все знают о страшных последствиях инсульта: полная или частичная потеря подвижности, расстройства речи, памяти и психики, мучения как для больного, так и его близких. Профилактика инсульта, как и большинства заболеваний, гораздо эффективней и дешевле его лечения.

Джинна Ивановна расскажет о том, как обезопасить себя и своих близких, каковы симптомы инсульта, какие анализы и исследования нужно проводить с целью профилактики и лечения данного заболевания, сообщают в департаменте здравоохранения Тюменской области. Все интересующие вопросы можно задать на сайте http://takzdorovo-to.ru.

Фото: http://ru.publika.md

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