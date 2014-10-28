Прожиточный минимум тюменских пенсионеров увеличился на 1000 рублей

Величина прожиточного минимума пенсионера в Тюменской области на 2015 год установлена в размере 6908 рублей, увеличившись по сравнению с предыдущим годом на 1026 рублей.
Величина прожиточного минимума пенсионера устанавливается на основании потребительской корзины и данных федерального органа исполнительной власти по статистике об уровне потребительских цен на продукты питания с целью определения социальной доплаты к пенсии, сообщают в департаменте труда и занятости населения Тюменской области.
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