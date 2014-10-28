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Президиум правительства одобрил проект бюджета области

28 октября 2014, 17:12
На очередном заседании президиума правительства Тюменской области, 28 октября, утвердили прогноз социально-экономического развития и проект бюджета региона для передачи на рассмотрение в Тюменскую областную думу.

Оба документа касаются перспективы развития территории области на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов. Директор регионального департамента экономики Марина Кузнецова информировала, что прогноз развития Тюменской области базируется на исходных данных, взятых за основу аналогичного федерального документа.

Прогноз сделан в двух вариантах, один из которых рассчитан из неблагоприятных макроэкономических условий, второй вариант — более оптимистичен. В любом случае, эксперты и члены президиума правительства прогнозируют, что развитие экономики региона продолжится, пусть даже и более скромными темпами.

На основе представленного прогноза разработан основной финансовый документ — бюджет Тюменской области. По заявлению первого заместителя директора департамента финансов Светланы Бужан, бюджет на 2015 и два последующих года сохранил свою социальную направленность. Все значимые для населения программы и мероприятия будут продолжены.

Проект бюджета Тюменской области сбалансирован и вполне реалистичен, констатировали члены президиума правительства. Оба документа одобрены и в ближайшее время будут переданы для обсуждения и утверждения в областной законодательный орган, информирует пресс-служба главы региона.

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