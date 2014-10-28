Президиум правительства одобрил проект бюджета области

Прогноз сделан в двух вариантах, один из которых рассчитан из неблагоприятных макроэкономических условий, второй вариант — более оптимистичен. В любом случае, эксперты и члены президиума правительства прогнозируют, что развитие экономики региона продолжится, пусть даже и более скромными темпами.