Президиум правительства одобрил проект бюджета области

Оба документа касаются перспективы развития территории области на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов. Директор регионального департамента экономики Марина Кузнецова информировала, что прогноз развития Тюменской области базируется на исходных данных, взятых за основу аналогичного федерального документа.
Прогноз сделан в двух вариантах, один из которых рассчитан из неблагоприятных макроэкономических условий, второй вариант — более оптимистичен. В любом случае, эксперты и члены президиума правительства прогнозируют, что развитие экономики региона продолжится, пусть даже и более скромными темпами.
На основе представленного прогноза разработан основной финансовый документ — бюджет Тюменской области. По заявлению первого заместителя директора департамента финансов Светланы Бужан, бюджет на 2015 и два последующих года сохранил свою социальную направленность. Все значимые для населения программы и мероприятия будут продолжены.
Проект бюджета Тюменской области сбалансирован и вполне реалистичен, констатировали члены президиума правительства. Оба документа одобрены и в ближайшее время будут переданы для обсуждения и утверждения в областной законодательный орган, информирует пресс-служба главы региона.