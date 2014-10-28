Фестиваль спортивной аэробики соберет 280 спортсменов из УрФО

Как сообщают в Центре спортивной подготовки Тюменской области, в этом году ежегодные состязания поделены на три мероприятия. Первое — это Фестиваль по фитнес-аэробике среди детей 2002–2004 годов рождения. Одновременно с ним Всероссийские соревнования, наконец, третья часть программы — Межрегиональные соревнования по спортивной аэробике.