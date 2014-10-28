Фестиваль спортивной аэробики соберет 280 спортсменов из УрФО

Как сообщают в Центре спортивной подготовки Тюменской области, в этом году ежегодные состязания поделены на три мероприятия. Первое — это Фестиваль по фитнес-аэробике среди детей 2002–2004 годов рождения. Одновременно с ним Всероссийские соревнования, наконец, третья часть программы — Межрегиональные соревнования по спортивной аэробике.
В мероприятиях примут участие 28 команд, представляющих Тюменскую, Курганскую, Челябинскую и Свердловскую области, а также Ханты-Мансийский автономный округ.
В детском фестивале по фитнес-аэробике выступят представители 9 команд. Спортсмены посоревнуются в дисциплинах аэробика и степ. Начало соревнований 2 ноября в 9.15.
Всероссийские соревнования по фитнес-аэробике в этом году представляют только команды Уральского федерального округа. Борьба за награды пройдет в дисциплинах аэробика, степ и хип-хоп среди кадетов, юниоров и взрослых спортсменов. Два тура соревнований пройдут 2 ноября с 10.30. Торжественное открытие — в 13.30.
В межрегиональных соревнованиях по спортивной аэробике представлены дисциплины: соло, пары, трио, группы, а также два новых направления — гимнастическая платформа и танцевальная гимнастика. Начало квалификационных соревнований 5 ноября в 9.15, финальные соревнования пройдут 6 ноября с 9.30ч. Торжественное открытие — 6 ноября в 12.30.