125 тюменцев оштрафовали этим утром за выезд на полосу «А»

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Тюменской области, большинство из нарушителей в качестве оправдания говорили что торопятся, что нужно везти детей в детский сад, боятся опоздать на работу. Никто из водителей не сказал, что не видел предупреждающих знаков или что не знает о полосе «А». На нарушителей дорожного кодекса инспекторами составлены административные материалы за нарушения ПДД, с наложением штрафа 1500 рублей.