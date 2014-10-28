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125 тюменцев оштрафовали этим утром за выезд на полосу «А»

28 октября 2014, 15:06
125 водителей привлекли сегодня утром к административной ответственности инспекторы ДПС на улице Широтной за выезд на полосу, предназначенную для движения общественного транспорта. При этом водители не скрывали, что нарушают правила на дороге сознательно.

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Тюменской области, большинство из нарушителей в качестве оправдания говорили что торопятся, что нужно везти детей в детский сад, боятся опоздать на работу. Никто из водителей не сказал, что не видел предупреждающих знаков или что не знает о полосе «А». На нарушителей дорожного кодекса инспекторами составлены административные материалы за нарушения ПДД, с наложением штрафа 1500 рублей.

ГИБДД продолжает работу по обеспечению беспрепятственного проезда маршрутного транспорта по выделенным полосам Тюмени. Уже в ближайшие дни здесь начнется видеофиксация нарушений ПДД с помощью передвижного прибора «Крис».

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