Воровке-рецидивистке всего 17 лет

В Тюмени 17-летняя девушка, ранее уже судимая за кражу, вытащила у женщины кошелек из сумки.
Преступление произошло в одном из торговых центров Тюмени. Покупательница в магазине отвлеклась, а девушка вытащила из ее сумки кошелек, в котором находились деньги и банковская карта. Как только женщина обнаружила пропажу, она тут же обратилась в службу безопасности.
«В результате грамотно организованных мероприятий по передаче ориентировки злоумышленница была задержана оперативными сотрудниками уголовного розыска отдела полиции № 1 в соседнем торговом центре. В настоящее время с задержанной проводится работа по установлению ее причастности к другим аналогичным преступлениям», — рассказали в пресс-службе УМВД России по г. Тюмени.
Если у вас есть информация о противоправных действиях, совершенных данной девушкой, сообщите ее в правоохранительные органы по телефонам 291–600 или 02.