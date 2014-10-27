Воровке-рецидивистке всего 17 лет

Преступление произошло в одном из торговых центров Тюмени. Покупательница в магазине отвлеклась, а девушка вытащила из ее сумки кошелек, в котором находились деньги и банковская карта. Как только женщина обнаружила пропажу, она тут же обратилась в службу безопасности.