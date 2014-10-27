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Воровке-рецидивистке всего 17 лет

27 октября 2014, 14:07
В Тюмени 17-летняя девушка, ранее уже судимая за кражу, вытащила у женщины кошелек из сумки.
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Тюмень

В Тюмени 17-летняя девушка, ранее уже судимая за кражу, вытащила у женщины кошелек из сумки.

Преступление произошло в одном из торговых центров Тюмени. Покупательница в магазине отвлеклась, а девушка вытащила из ее сумки кошелек, в котором находились деньги и банковская карта. Как только женщина обнаружила пропажу, она тут же обратилась в службу безопасности.

«В результате грамотно организованных мероприятий по передаче ориентировки злоумышленница была задержана оперативными сотрудниками уголовного розыска отдела полиции № 1 в соседнем торговом центре. В настоящее время с задержанной проводится работа по установлению ее причастности к другим аналогичным преступлениям», — рассказали в пресс-службе УМВД России по г. Тюмени.

Если у вас есть информация о противоправных действиях, совершенных данной девушкой, сообщите ее в правоохранительные органы по телефонам 291–600 или 02.

#Новости#Кражи#Тюмень#УМВД России по г. Тюмени#Таня#Происшествия
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