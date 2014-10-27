В России приостановлена программа утилизации автомобилей

По информации, предоставленной Минпромторгом, с начала программы утилизации до 19 октября в России было реализовано более 70 тысяч машин. Лидером продаж по данной акции является «АвтоВАЗ», на долю которого приходится около 38 тысяч автомобилей от общего числа проданных машин за отчетный период.