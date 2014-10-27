В России приостановлена программа утилизации автомобилей

По информации, предоставленной Минпромторгом, с начала программы утилизации до 19 октября в России было реализовано более 70 тысяч машин. Лидером продаж по данной акции является «АвтоВАЗ», на долю которого приходится около 38 тысяч автомобилей от общего числа проданных машин за отчетный период.
Помимо этого известно, что в настоящее время на руках у отечественного гиганта есть еще 30 тысяч заказов на автомобили компании, реализуемые по программе утилизации.
Второе место по данному показателю досталось «УАЗ» с 4 тысячами авто. Первую тройку с большим отставанием от лидера замыкает Volkswagen — около 4 тысяч проданных машин по программе утилизации за отчетный период.