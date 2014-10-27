В ДТП на Тюменском тракте погибли пожилые супруги и их внучка

Ранее на этом же злополучном участке трассы произошла еще одна дорожная трагедия, унесшая жизнь двух жителей Перми. В той катастрофе погибли водитель — отец семейства и его супруга-пассажир. В легковом автомобиле также находился их малыш, который остался жив во многом благодаря тому, что находился в автолюльке в самом безопасном месте — сзади за водителем.