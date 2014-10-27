В ДТП на Тюменском тракте погибли пожилые супруги и их внучка

Трагедия произошла вчера днем на 103 км автодороги Тюмень — Екатеринбург. 50-летняя владелица Ford Focus во время совершения обгона не справилась с управлением, выехала на встречную полосу и допустила столкновение с тягачом Scania.
В результате сильнейшего удара кузов Focus оказался полностью разрушен, погибли три человека, находившиеся в салоне — сама водитель, ее восьмилетняя внучка (находилась на переднем сидении в бустере, была пристегнута ремнями безопасности), и 55-летний супруг, сидевший сзади. Как сообщает пресс-служба ГИБДД Свердловской области, владелец фуры не пострадал.
Ранее на этом же злополучном участке трассы произошла еще одна дорожная трагедия, унесшая жизнь двух жителей Перми. В той катастрофе погибли водитель — отец семейства и его супруга-пассажир. В легковом автомобиле также находился их малыш, который остался жив во многом благодаря тому, что находился в автолюльке в самом безопасном месте — сзади за водителем.