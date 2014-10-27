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Тюменцы готовят митинг в защиту бесплатного образования

27 октября 2014, 14:34
В Тюмени состоится традиционный митинг в рамках «Стратегии 31», на котором жители Тюмени выступят в защиту свободы собраний, гарантированной ст. 31 Конституции РФ. В этот раз организаторы приняли решение совместить данный митинг с всероссийской акцией в защиту образования.
Сюжет
Тюмень

Как сообщил один из организаторов акции Андрей Кораблев, «Стратегия 31» — это акция, направленная на защиту прав на свободные, мирные собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирование. В Тюмени акция проводится с июля 2010 года, 31 числа каждого месяца, в котором есть 31 число.

На митинге будут подняты вопросы, касающиеся коммерциализации образования в России. Участники потребуют защитить права детей-инвалидов на образование, законодательно закрепить статус школ надомного обучения и обеспечить их полноценную финансовую поддержку от государства, отличную от подушевого финансирования. Также тюменцы потребуют прекратить противоречащее национальным интересам России закрытие и «слияние» школ по всей стране.

Организаторы уверены: «Вчера была реформа РАН, слияние школ, завтра — демонтаж последних остатков советских социальных гарантий, полностью платное образование. Смиримся с антисоциальными реформами сегодня — вернемся в эпоху, когда даже полным средним образованием могли похвастаться немногие».

Во время митинга тюменцы также затронут проблему платной медицины. Они выступят против закрытия лечебных учреждений и станций скорой помощи, сокращения штата квалифицированных врачей и уменьшения списка бесплатных лекарств.

Окончательными целями участников митинга являются отказ представителей власти от политики коммерциализации образования и здравоохранения, отстранение некоторых реформаторов от руководства в данных сферах.

Митинг начнется в 18 часов 31 октября на Центральной площади г. Тюмени, у памятника В.И. Ленину.

Фото: http://www.millionka.ru

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