Тюменцы готовят митинг в защиту бесплатного образования

Как сообщил один из организаторов акции Андрей Кораблев, «Стратегия 31» — это акция, направленная на защиту прав на свободные, мирные собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирование. В Тюмени акция проводится с июля 2010 года, 31 числа каждого месяца, в котором есть 31 число.