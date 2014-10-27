Тюменская скалолазка стала самой быстрой в Москве

Как сообщает АСН «Тюменская арена», в соревнованиях принимала участие также другая представительница Тюменской области Светлана Мотовилова, однако, на четвертьфинальном этапе она уступила сопернице из Екатеринбурга Елене Маркушевой.
Каплина же последовательно сначала свою землячку Наталью Яковлеву в 1/8 финала, затем Дарью Одарич из Свердловской области, в полуфинале «расправилась» с Татьяной Скородумовой из Санкт-Петербурга и, наконец, с Анастасией Клочковой.
В мужской части программы на призы Анатолия и Александра Бычковых «бронзу» также взял тюменский спортсмен Александр Шиков. В борьбе за медаль он опередил одного из самых титулованных спортсменов страны — Евгения Вайцеховского из Башкортостана. Золотую и серебряную медаль поделили между собой спортсмены из Свердловской области, победитель Всемирных игр Дмитрий Тимофеев и Антон Поляков.
Заключительный этап Кубка России состоится в Екатеринбурге в декабре.
Фото: АСН «Тюменская арена»