Тюменская скалолазка стала самой быстрой в Москве

В мужской части программы на призы Анатолия и Александра Бычковых «бронзу» также взял тюменский спортсмен Александр Шиков. В борьбе за медаль он опередил одного из самых титулованных спортсменов страны — Евгения Вайцеховского из Башкортостана. Золотую и серебряную медаль поделили между собой спортсмены из Свердловской области, победитель Всемирных игр Дмитрий Тимофеев и Антон Поляков.