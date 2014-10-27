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Тюменская скалолазка стала самой быстрой в Москве

27 октября 2014, 14:22
Тюменская спортсменка Юлия Каплина взяла очередное «золото» в карьере — на этот раз предпоследнего этапа Кубка России по скалолазанию, который состоялся в Гостином дворе в Москве. Действующая рекордсменка планеты опередила в финале москвичку Анастасию Клочкову.

Как сообщает АСН «Тюменская арена», в соревнованиях принимала участие также другая представительница Тюменской области Светлана Мотовилова, однако, на четвертьфинальном этапе она уступила сопернице из Екатеринбурга Елене Маркушевой.

Каплина же последовательно сначала свою землячку Наталью Яковлеву в 1/8 финала, затем Дарью Одарич из Свердловской области, в полуфинале «расправилась» с Татьяной Скородумовой из Санкт-Петербурга и, наконец, с Анастасией Клочковой.

В мужской части программы на призы Анатолия и Александра Бычковых «бронзу» также взял тюменский спортсмен Александр Шиков. В борьбе за медаль он опередил одного из самых титулованных спортсменов страны — Евгения Вайцеховского из Башкортостана. Золотую и серебряную медаль поделили между собой спортсмены из Свердловской области, победитель Всемирных игр Дмитрий Тимофеев и Антон Поляков.

Заключительный этап Кубка России состоится в Екатеринбурге в декабре.

Фото: АСН «Тюменская арена»

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