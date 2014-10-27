«Тюмень» разошлась миром с «Балтикой» в Калининграде

Во втором тайме гости продолжили атаки на ворота соперника. Доли секунды не хватило Клейтону, чтобы забить в пустые ворота, Мамтов не смог отличиться в борьбе на близкой дистанции — мяч прошел мимо. В итоге первый мяч оказался за «Балтикой». На 74-ой минуте вышедший на замену Алексей Алексеев получил мяч на грани офсайта, вошел в штрафную сибиряков и пробил мимо Соколова.