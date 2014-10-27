«Тюмень» разошлась миром с «Балтикой» в Калининграде

Первый тайм прошел в равной борьбе и закончился без голов. Хозяевам не удалось создать острых моментов у ворот Рената Соколова, предпочтение в атаке футболисты «Балтики» отдавали навесам с флангов, однако, вратарь «Тюмени» хорошо играл на втором этаже, сообщает АСН «Тюменская арена».
Гости действовали более изобретательно, атакуя из пределов штрафной. На 44-ой минуте нападающий тюменцев Хасан Мамтов пробил с линии штрафной, его удар парировал защитник хозяев.
Во втором тайме гости продолжили атаки на ворота соперника. Доли секунды не хватило Клейтону, чтобы забить в пустые ворота, Мамтов не смог отличиться в борьбе на близкой дистанции — мяч прошел мимо. В итоге первый мяч оказался за «Балтикой». На 74-ой минуте вышедший на замену Алексей Алексеев получил мяч на грани офсайта, вошел в штрафную сибиряков и пробил мимо Соколова.
Наставник гостей Константин Галкин тут же начал перестановки в составе. К 85-ой минуте минуты произошло четыре замены. Буквально под занавес матча счет на табло сравнялся. «Тюмень» спас от поражения Евгений Савин, вышедший на замену последним. Он реализовал пенальти, которое сибиряки получили на последней минуте игры.
Сейчас «Тюмень» остается на 15-ой позиции с 16-ю очками в активе. Лидерами же первенства остаются «Крылья Советов» и «Томь» с 32-ю очками. Замыкает тройку лидеров «Анжи» с 30-ю очками.