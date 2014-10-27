Один из подсудимых обворовал 4 гаража, другой — 13

В 2010 году Осетров, Новиков и еще четверо их сообщников (двое из них впоследствии умерли, а двое сейчас находятся в розыске) занялись совершением краж из гаражей на территории Тюмени и Тюменского района. К примеру, в декабре 2010 года они вместе обворовали пять гаражей в поселке Малый Тараскуль, причинив ущерб потерпевшим на общую сумму более 125 тысяч рублей.