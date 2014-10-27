Один из подсудимых обворовал 4 гаража, другой — 13

В 2010 году Осетров, Новиков и еще четверо их сообщников (двое из них впоследствии умерли, а двое сейчас находятся в розыске) занялись совершением краж из гаражей на территории Тюмени и Тюменского района. К примеру, в декабре 2010 года они вместе обворовали пять гаражей в поселке Малый Тараскуль, причинив ущерб потерпевшим на общую сумму более 125 тысяч рублей.
Действуя разным составом, злоумышленники совершали кражи в 2011 и 2012 годы. Через некоторое время они попали в поле зрения оперативников.
«25 октября 2012 года Осетров с одним из своих сообщников после совершения очередного преступления был задержан сотрудниками уголовного розыска. В автомобиле „Газель“, на котором передвигались задержанные, было обнаружено похищенное имущество. Краденое нашли и по месту жительства Осетрова», — рассказали в пресс-службе облпрокуратуры.
Как установлено в суде, на счету Осетрова 13 краж, которыми потерпевшим причинен ущерб в сумме более 880 тысяч рублей. Новиков был задержан 5 февраля 2013 года. Когда его доставили в опорный пункт полиции, он дважды ударил кулаком участкового в грудь.
Новиков признан виновным в четырех кражах, две из которых совершил вместе с Осетровым. Суд назначил Осетрову 3 года 6 месяцев, а Новикову — 2 года 3 месяца лишения свободы. Обоим предстоит отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.