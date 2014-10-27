Из-за санкций производство автомобилей в России сократится на 20%

«На сегодня западные фирмы ограничили финансирование всех компаний, не только тех, которые подпали под санкции. Более уязвимы сейчас компании, которые работают на импортных компонентах. Например, автомобильная промышленность потеряет в этом году процентов двадцать производства», — сказал Кудрин во время беседы с журналистами в Лондоне.