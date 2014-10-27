Из-за санкций производство автомобилей в России сократится на 20%

Российский авторынок может потерять из-за западных санкций примерно 20% объема производства по сравнению с прошлым годом. Именно такой прогноз сделал бывший министр финансов Алексей Кудрин.
«На сегодня западные фирмы ограничили финансирование всех компаний, не только тех, которые подпали под санкции. Более уязвимы сейчас компании, которые работают на импортных компонентах. Например, автомобильная промышленность потеряет в этом году процентов двадцать производства», — сказал Кудрин во время беседы с журналистами в Лондоне.
«Но это, как правило, дочки крупных мировых компаний, поэтому они вряд ли будут объявлять дефолт. А вот в других отраслях это зависит от качества административного управления и от наличия долларового долга», — отметил он.
Правда, стоит отметить, что российский автомобильный рынок сейчас падает сам по себе. По итогам первых девяти месяцев этого года снижение составило уже 13%, причем последние несколько месяцев речь идет о падении более чем на 20%.