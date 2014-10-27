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Интернет-аптеки будут закрывать без решения суда

27 октября 2014, 09:41
Госдума предоставит контролирующим органам право закрывать без решения суда интернет-аптеки, торгующие лекарствами без разрешения на фармацевтичскую деятельность.
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Тюмень

Такие же меры можно будет применить к сайтам, торгующим незарегистрированными в России лекарствами, наркотическими и психотропными веществами. Об этом пишет Российское агентство медико-социальной информации АМИ-ТАСС со ссылкой на «Коммерсант».

Формально безлицензионная деятельность интернет-аптек запрещена и сейчас, однако проверяющие органы лишены возможности закрывать их сайты. Ряд поправок, призванных исправить эту ситуацию, будет внесен в проект закона «Об обращении лекарственных средств», готовящийся сейчас ко второму чтению. Работа над поправками будет завершена к середине ноября.

Аналитики DSM Group оценивают продажи ЛС в интернете примерно в 1% от объема розничного рынка. При этом, как отмечает исполнительный директор НП «Аптечная гильдия» Елена Неволина, ни Роспотребнадзор, ни Роздравнадзор не имеют полномочий проводить проверку деятельности сайтов, торгующих лекарствами.

В то же время полностью интернет-торговлю ЛС запрещать нельзя, поскольку соответствующие услуги необходимы инвалидами, одиноким людям, семьям с маленькими детьми, подчеркивает глава «Аптечной гильдии». «Мы хотим, чтобы сайт стал своего рода витриной аптеки, где можно узнать наличие лекарства, его цену, оформить доставку. И чтобы ответственность аптеки при покупке лекарства через сайт была аналогична той, когда покупатель приходит в аптеку», — заявила Неволина.

Фото: dumskaya.net

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