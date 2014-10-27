Интернет-аптеки будут закрывать без решения суда

В то же время полностью интернет-торговлю ЛС запрещать нельзя, поскольку соответствующие услуги необходимы инвалидами, одиноким людям, семьям с маленькими детьми, подчеркивает глава «Аптечной гильдии». «Мы хотим, чтобы сайт стал своего рода витриной аптеки, где можно узнать наличие лекарства, его цену, оформить доставку. И чтобы ответственность аптеки при покупке лекарства через сайт была аналогична той, когда покупатель приходит в аптеку», — заявила Неволина.