Голосовать на выборах в России предлагают разрешить с 16 лет

«Сейчас очевидно, что явка на выборах падает. Безусловно, электоральная база будет расширена, но это еще и простимулирует старшее поколение. Поскольку те, кто раньше не ходил на выборы, задумаются, что теперь власть выбирают представители молодого поколения. Таким образом, у нас будет идеальный баланс — и молодежь, которая получит избирательное право, и старшее поколение, которое станет более дисциплинированным», — сказал Диденко.