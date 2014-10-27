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Голосовать на выборах в России предлагают разрешить с 16 лет

27 октября 2014, 10:00
Первый замглавы фракции ЛДПР Алексей Диденко подготовил законопроект, в котором предлагает разрешить подросткам с 16 лет принимать участие в голосованиях на выборах, это должно поднять качество российского парламентаризма.

«Сейчас очевидно, что явка на выборах падает. Безусловно, электоральная база будет расширена, но это еще и простимулирует старшее поколение. Поскольку те, кто раньше не ходил на выборы, задумаются, что теперь власть выбирают представители молодого поколения. Таким образом, у нас будет идеальный баланс — и молодежь, которая получит избирательное право, и старшее поколение, которое станет более дисциплинированным», — сказал Диденко.

В России принять участие в голосовании в данный момент может любой гражданин, которому уже исполнилось 18 лет. Парламентарий также считает, что предлагаемая им мера существенно повысит явку на избирательные участки в единый день голосования, который проходит в сентябре.

Диденко отмечает, что в мировой практике уже существуют прецеденты, когда избирательное право получают раньше 18 лет. Депутат от ЛДПР Ярослав Нилов поддержал коллегу, а вот депутат фракции «Единая Россия» Владимир Плигин не уверен, что в таком возрасте стоит давать право голосовать на выборах.

Фото: http://tv29.ru

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