Главный приз фестиваля молодежных театров уедет в Пермь

Сегодня, 27 октября, в 15:00 состоится творческая лаборатория Марины Жабровец «Тренинг как инструмент режиссера в постановке спектакля», а далее в 17:00 — внеконкурсный показ спектакля от коллектива из Тобольска учебного театра при Колледже искусств и культуры им. . А. Алябьева. Нам представят спектакль-перфоманс «Дочки-матери». Он пройдет по адресу: Орджоникидзе, 47, 209 ауд.