Главный приз фестиваля молодежных театров уедет в Пермь

Гран-при фестиваля получил коллектив из Перми — творческая лаборатория «ПТАХ» за спектакль «Что-то с памятью моей стало…» по книге С. Алексеевич «У войны — не женское лицо». Автор инсценировки и режиссер — Евгения Пашиева.
Также на фестивале было вручено 7 специальных призов, среди которых приз за лучшую женскую роль, который получила Ольга Никитина из «Томского областного театра юного зрителя» в спектакле «Как я стал…» по пьесе Ярославы Пулинович, Режиссер — Илья Ротенберг.
Приз за лучшую мужскую роль досталась Григорию Якимову из театральной студии «Здесь» Финансово-экономического института ТюмГУ. Он играет в спектакле «Интервью с Алексеем Волковым», режиссер — Варвара Торская, сообщают организаторы.
Однако «Живые лица» не закончились — впереди еще 3 фестивальных дня.
Сегодня, 27 октября, в 15:00 состоится творческая лаборатория Марины Жабровец «Тренинг как инструмент режиссера в постановке спектакля», а далее в 17:00 — внеконкурсный показ спектакля от коллектива из Тобольска учебного театра при Колледже искусств и культуры им. . А. Алябьева. Нам представят спектакль-перфоманс «Дочки-матери». Он пройдет по адресу: Орджоникидзе, 47, 209 ауд.
29 октября в 14:00 состоится skype-конференция в офисе молодежного информационного центра «Моя Территория» (Ванцетти 1), в которой примут участие будущие и действующие режиссеры театральных студий, участники молодежных театров, театральные педагоги. Во время онлайн-общения будут подняты следующие вопросы:
— С чего начинается театральная студия и на чем держится?
— БезДОМность театра. Кто даст «приют комедианту»?
— Малая Родина — мать или мачеха для молодежного студийного театра?
— Куда и отчего бегут молодые режиссеры («утечка мозгов»)? Вернутся ли?
— Кто главный помощник для начинающего руководителя театральной студии? и другие.