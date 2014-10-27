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Главный приз фестиваля молодежных театров уедет в Пермь

27 октября 2014, 13:37
В Тюмени проходит Всероссийскйи молодежный театральный фестиваль «Живые лица». В воскресенье назвали лучших по итогам конкурсных показов спектаклей.
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Тюмень

Гран-при фестиваля получил коллектив из Перми — творческая лаборатория «ПТАХ» за спектакль «Что-то с памятью моей стало…» по книге С. Алексеевич «У войны — не женское лицо». Автор инсценировки и режиссер — Евгения Пашиева.

Также на фестивале было вручено 7 специальных призов, среди которых приз за лучшую женскую роль, который получила Ольга Никитина из «Томского областного театра юного зрителя» в спектакле «Как я стал…» по пьесе Ярославы Пулинович, Режиссер — Илья Ротенберг.

Приз за лучшую мужскую роль досталась Григорию Якимову из театральной студии «Здесь» Финансово-экономического института ТюмГУ. Он играет в спектакле «Интервью с Алексеем Волковым», режиссер — Варвара Торская, сообщают организаторы.

Однако «Живые лица» не закончились — впереди еще 3 фестивальных дня.

Сегодня, 27 октября, в 15:00 состоится творческая лаборатория Марины Жабровец «Тренинг как инструмент режиссера в постановке спектакля», а далее в 17:00 — внеконкурсный показ спектакля от коллектива из Тобольска учебного театра при Колледже искусств и культуры им. . А. Алябьева. Нам представят спектакль-перфоманс «Дочки-матери». Он пройдет по адресу: Орджоникидзе, 47, 209 ауд.

29 октября в 14:00 состоится skype-конференция в офисе молодежного информационного центра «Моя Территория» (Ванцетти 1), в которой примут участие будущие и действующие режиссеры театральных студий, участники молодежных театров, театральные педагоги. Во время онлайн-общения будут подняты следующие вопросы:

— С чего начинается театральная студия и на чем держится?

— БезДОМность театра. Кто даст «приют комедианту»?

— Малая Родина — мать или мачеха для молодежного студийного театра?

— Куда и отчего бегут молодые режиссеры («утечка мозгов»)? Вернутся ли?

— Кто главный помощник для начинающего руководителя театральной студии? и другие.

#Новости#Фестиваль#Театр#Тюмень#Ирина#Культура
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