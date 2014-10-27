ГИБДД призывает водителей быть внимательнее в дни школьных каникул

Основная причина наезда автомобилей на детей — неожиданный выход маленьких пешеходов на проезжую часть. Такое поведение свойственно детям и в дворовых территориях, и в зоне пешеходных переходов, когда они выбегают на дорогу, не убедившись в своей безопасности.
Так, 22 октября на ул. Судостроителей автомобилем был сбит первоклассник, перебегавший дорогу вне пешеходного перехода. С учетом скользкой дороги у водителя не было шансов вовремя остановить автомобиль и избежать наезда. В связи с этим, водителям рекомендуется максимально снижать скорость, подъезжая к пешеходным переходам и проезжая дворовые территории, сообщает пресс-служба ОГИБДД УМВД России по Тюмени.
К сожалению, ДТП с участием детей-пассажиров, также не редкость. Несмотря на то, что большинство тюменских родителей осознали необходимость приобретения детских удерживающих устройств, до сих пор происходят дорожные происшествия, в которых маленькие пассажиры из-за легкомысленности родителей получают травмы, которых можно было избежать.
Последний подобный случай произошел 21 октября, на пересечении улиц Республики и М. Горького, когда при столкновении автомобиля и автобуса пострадал шестимесячный малыш, которого мама держала на руках.