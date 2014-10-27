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ГИБДД призывает водителей быть внимательнее в дни школьных каникул

27 октября 2014, 12:14
В Тюмени начались осенние каникулы. Госавтоинспекция призывает водителей быть осторожнее на дорогах, ведь традиционно, с наступлением школьных каникул, увеличивается количество ДТП с участием детей-пешеходов.
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Дети

Основная причина наезда автомобилей на детей — неожиданный выход маленьких пешеходов на проезжую часть. Такое поведение свойственно детям и в дворовых территориях, и в зоне пешеходных переходов, когда они выбегают на дорогу, не убедившись в своей безопасности.

Так, 22 октября на ул. Судостроителей автомобилем был сбит первоклассник, перебегавший дорогу вне пешеходного перехода. С учетом скользкой дороги у водителя не было шансов вовремя остановить автомобиль и избежать наезда. В связи с этим, водителям рекомендуется максимально снижать скорость, подъезжая к пешеходным переходам и проезжая дворовые территории, сообщает пресс-служба ОГИБДД УМВД России по Тюмени.

К сожалению, ДТП с участием детей-пассажиров, также не редкость. Несмотря на то, что большинство тюменских родителей осознали необходимость приобретения детских удерживающих устройств, до сих пор происходят дорожные происшествия, в которых маленькие пассажиры из-за легкомысленности родителей получают травмы, которых можно было избежать.

Последний подобный случай произошел 21 октября, на пересечении улиц Республики и М. Горького, когда при столкновении автомобиля и автобуса пострадал шестимесячный малыш, которого мама держала на руках.

#Новости#Каникулы#Происшествия#Дети#Транспорт#Маша#Общество
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