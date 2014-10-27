ГИБДД призывает водителей быть внимательнее в дни школьных каникул

К сожалению, ДТП с участием детей-пассажиров, также не редкость. Несмотря на то, что большинство тюменских родителей осознали необходимость приобретения детских удерживающих устройств, до сих пор происходят дорожные происшествия, в которых маленькие пассажиры из-за легкомысленности родителей получают травмы, которых можно было избежать.