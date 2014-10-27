Большая часть тюменцев рада лишнему часу сна

54% работников компаний Тюмени утверждают, что темнота по утрам отражается на их работе не лучшим образом. Практически каждый пятый (23%) чувствует себя вялым и сонным, а потому не может сосредоточиться на работе, 11% признаются, что зимой они чаще опаздывают, а 12% вовсе не могут заставить себя работать. В то же время 48% опрошенных отметили, что работают одинаково эффективно вне зависимости от того, переводят часы или нет.
В прошлом году, сразу после отмены перехода на зимнее время, мы спрашивали уральцев о том, сказывается ли темнота по утрам на их работе. Оказалось, что особенно сильно от отсутствия света по утрам страдают научные работники (65%), маркетологи (51%), специалисты в области «Управление персоналом/Тренинги» (47%). А вот работники сферы «Добыча сырья» или «Производство», напротив, признались, что не почувствовали никаких негативных изменений в работе, связанных с отменой перевода часов.
Между тем, 52% опрошенных считают, что перевод часов на зимнее время и «лишний» час по утрам — прекрасная идея, 17% — затрудняются ответить, а каждый третий (31%) признался, что без перевода часов жилось бы проще.
Материал составлен на основе нескольких опросов, проведенных в 2013 и 2014 году среди 2 456 сотрудников компаний Уральского региона. Об этом сообщает HeadHunter.
Фото: stimka.ru