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Большая часть тюменцев рада лишнему часу сна

27 октября 2014, 12:01
Благодаря переводу стрелок на зимнее время, мы все сегодня пришли на работу на час позже. Некоторые даже смогли выспаться. Служба исследований портала по поиску работы и подбору персонала HeadHunter решила узнать, как жители Уральского региона относятся к переходу на зимнее время, и действительно ли нужен лишний час по утрам.
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Тюмень

54% работников компаний Тюмени утверждают, что темнота по утрам отражается на их работе не лучшим образом. Практически каждый пятый (23%) чувствует себя вялым и сонным, а потому не может сосредоточиться на работе, 11% признаются, что зимой они чаще опаздывают, а 12% вовсе не могут заставить себя работать. В то же время 48% опрошенных отметили, что работают одинаково эффективно вне зависимости от того, переводят часы или нет.

В прошлом году, сразу после отмены перехода на зимнее время, мы спрашивали уральцев о том, сказывается ли темнота по утрам на их работе. Оказалось, что особенно сильно от отсутствия света по утрам страдают научные работники (65%), маркетологи (51%), специалисты в области «Управление персоналом/Тренинги» (47%). А вот работники сферы «Добыча сырья» или «Производство», напротив, признались, что не почувствовали никаких негативных изменений в работе, связанных с отменой перевода часов.

Между тем, 52% опрошенных считают, что перевод часов на зимнее время и «лишний» час по утрам — прекрасная идея, 17% — затрудняются ответить, а каждый третий (31%) признался, что без перевода часов жилось бы проще.

Материал составлен на основе нескольких опросов, проведенных в 2013 и 2014 году среди 2 456 сотрудников компаний Уральского региона. Об этом сообщает HeadHunter.

Фото: stimka.ru

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