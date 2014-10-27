Большая часть тюменцев рада лишнему часу сна

54% работников компаний Тюмени утверждают, что темнота по утрам отражается на их работе не лучшим образом. Практически каждый пятый (23%) чувствует себя вялым и сонным, а потому не может сосредоточиться на работе, 11% признаются, что зимой они чаще опаздывают, а 12% вовсе не могут заставить себя работать. В то же время 48% опрошенных отметили, что работают одинаково эффективно вне зависимости от того, переводят часы или нет.