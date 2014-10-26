Пьяный водитель фуры пытался скрыться с места происшествия

Около девяти часов вечера на 124-м километре трассы Тюмень-Ханты-Мансийск в Ярковсом районе фура Renault на подъезде к мосту через реку Тобол, на котором организовано реверсивное движение, проехала на запрещающий сигнал светофора. Большегруз наехал на стоящий автомобиль Mitsubishi Outlander из Тюмени, его отбросило на Mitsubishi Fuso Canter из Свердловской области, а того, в свою очередь на Volvo из ХМАО. От удара Volvo выбросило на встречную полосу, произошло столкновение с автомобилем Ford, который двигался на зеленый сигнал светофора.
Как сообщает ГИБДД Тюменской области, в Mitsubishi погибла пассажирка, 66-летняя жительница села Новоалександровка Ярковского района. Ее 42-летняя дочь, находившаяся за рулем иномарки, получила травмы живота и грудной клетки. 28-летний водитель Mitsubishi Fuso Canter получил ушиб ноги. Водитель Renault сбежал под мост, затем добрался до трассы и уехал на попутке. Его пытались задержать водители-дальнобойщики. Они сообщали друг другу приметы сбежавшего водителя. С их помощью мужчину задержали сотрудники полиции на расстоянии 28-ми километров от места трагедии, у села Ярково. 42-летний водитель Renault был пьян, показания алкотестера составили 1,46 мг/л. Он задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.
На трассе почти на час полностью было перекрыто движение транспорта. Сотрудники ГИБДД оперативно приняли меры к освобождению места аварии и обеспечению беспрепятственного проезда.
В третьем часу дня два КамАЗа столкнулись на 240-м километре автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск. 43-летний водитель КамАЗа из Заводоуковска не учел интенсивности движения и видимости на трассе, при перестроении его грузовик ударил второй КамАЗ из ЯНАО, в котором ехали два брата. Старший брат, 52-летний пассажир этого автомобиля, житель г. Губкинский, погиб.
В это же время на 230-м километре автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск водитель Toyota Hilux, житель Казани, в нарушение правил обгона, стал обгонять рейсовый автобус «Тюмень-Тобольск», не убедившись в том, что ехавший сзади Infiniti уже начал маневр обгона. Произошло столкновение Toyota Hilux с Infiniti из Сургута и автобусом МАН. От удара Toyota улетела в кювет и врезалась в дерево. Пострадала двухлетняя девочка, пассажирка Toyota. У малышки перелом носа, сотрясение головного мозга и ушиб подбородка. Родители утверждают, что девочка ехала в детском кресле. Кроме нее в машине находился еще один ребенок, он не пострадал, пассажиры автобуса также целы.