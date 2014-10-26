Пьяный водитель фуры пытался скрыться с места происшествия

В это же время на 230-м километре автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск водитель Toyota Hilux, житель Казани, в нарушение правил обгона, стал обгонять рейсовый автобус «Тюмень-Тобольск», не убедившись в том, что ехавший сзади Infiniti уже начал маневр обгона. Произошло столкновение Toyota Hilux с Infiniti из Сургута и автобусом МАН. От удара Toyota улетела в кювет и врезалась в дерево. Пострадала двухлетняя девочка, пассажирка Toyota. У малышки перелом носа, сотрясение головного мозга и ушиб подбородка. Родители утверждают, что девочка ехала в детском кресле. Кроме нее в машине находился еще один ребенок, он не пострадал, пассажиры автобуса также целы.