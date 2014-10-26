Отказ от курения снижает риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний на 50%

С приветственным словом обратился к коллегам заведующий кафедрой кардиологии ФПК и ППС ТюмГМА, д. м. н., профессор, главный кардиолог Тюменской области Сергей Шалаев. Он подчеркнул актуальность проблемы сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ), которые на сегодняшний день составляют около 50 процентов в структуре общей смертности. 40 процентов взрослого населения больны артериальной гипертонией.
— Болезни сердца, сосудов, артериальная гипертония, атеросклероз — это сегодня «болезни цивилизации». На их развитие влияют не только наследственные факторы, но и образ жизни, неправильное питание, употребление алкоголя, курение, избыток массы тела, стрессы, дислипидемия, низкая физическая активность, — отметил Сергей Васильевич. По его словам, население по-прежнему недооценивает роль профилактики, предпочитая принимать таблетки… Так, например, только за счет прекращения курения риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний снижается на 50 процентов. Речь идет не только о курильщиках, но и о нахождении в «накуренных» помещениях.
Говоря о факторах риска, д. м. н., профессор кафедры клинической фармакологии и терапии РМАПО Сергей Гиляревский, рассказал коллегам о данных исследований, согласно которым всего пять факторов ЗОЖ (дислипидемия, курение, неправильное питание и следствия его — ожирение, сахарный диабет, низкая физическая активность) способны снизить на 86 процентов риск развития инфаркта миокарда у мужчин и на 62 процента снизить риск инсульта у женщин. Отказ от пагубных желаний и привязанностей может существенно сократить риск смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, а то и вовсе предупредить их развитие. Однако лишь у менее чем одного процента пациентов наблюдается соблюдение всех 5 факторов, отчего о таких заветных цифрах показателей врачи могут лишь мечтать…
Сергей Руджерович также акцентировал внимание на первостепенной важности контроля артериального давления у пациентов с сердечно-сосудистыми патологиями и привел в своем докладе данные о безопасном «коридоре» систолического (верхнего) и диастолического (нижнего) артериального давления (АД) для разных категорий пациентов. Так, для больных артериальной гипертонией «коридор» безопасного снижения АД составляет: между 60–80 пунктами диастолическое и между 130–140 — систолическое.
В арсенале современных пациентов — портативные устройства по измерению артериального давления, совмещенные со специальной программой в смартфоне. Таким образом, пациент может легко контролировать свое артериальное давление, а программа будет анализировать результаты. Важно помнить: без тщательного контроля пациентами своего АД даже самые лучшие препараты, индивидуально подобранные лечащим врачом, будут неэффективны.
Как рассказал Антон Скотников, к. м. н., доцент кафедры терапии, клинической фармакологии и скорой медицинской помощи МГМСУ им. Евдокимова, среди пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями 96% сегодня имеют повышенное артериальное давление. И в 67% случаев речь идет о так называемых коморбидных больных, требующих особого подхода. У таких пациентов по 4–5 серьезных заболеваний, каждое из которых ранее имело летальный исход. Сегодня, благодаря прогрессу медицины, грамотно подобранной медикаментозной терапии врачи могут не только сохранить жизнь коморбидных пациентов, но и улучшить ее качество. Возрастает роль индивидуального подбора лекарств.
— Чем больше препаратов принимает пациент с множественными патологиями, тем ниже совокупный эффект лекарств, имеющих к тому же большое количество побочных эффектов… Поэтому как никогда сегодня возрастает роль персонифицированной терапии, с учетом всего набора факторов и нюансов у конкретного больного, — отметил Антон Сергеевич.
Огромный выбор препаратов в современной фармации, безусловно, создает трудности для практикующих врачей. В докладе «Ишемическая болезнь сердца: борьба за каждую жизнь» главный кардиолог Тюменской области Сергей Шалаев рассказал о наиболее эффективных жизнесохраняющих лекарственных препаратах, применяемых при лечении ишемической болезни сердца, с позиций современных исследований и рекомендаций.
— Отличие от ситуации 20-летней давности не только в появлении высоких технологий, инвазивного подхода к лечению пациентов с ишемической болезнью сердца, но и в появлении большого количества новых препаратов, внедрении доказательной кардиологии, стандартов в лечении ИБС, — отметил Сергей Васильевич. Эксперт пояснил, что форма хронической ишемической болезни сердца — это относительно благоприятное состояние с низкими показателями смертности. Сложность в том, что для оценки эффективности того или иного лекарственного препарата нужны десятки тысяч наблюдений пациентов с этой формой ИБС в течение многих лет. И не каждой фармкомпании под силу такие длительные и дорогостоящие клинические исследования…
Таким образом, эволюция комбинированной терапии сердечно-сосудистых заболеваний, начавшаяся в 20 веке, в будущем обещает врачам не только прогресс, но и настоящие «лекарственные дебри», требующие все новых исследований и рекомендаций. В то время как первичная профилактика для пациентов, ответственных за свое здоровье, остается практически неизменной — ведение ЗОЖ и обращение к врачу при первых тревожных симптомах. Об этом сообщает пресс-служба ТюмГМА.
Фото: cardiomama.ru