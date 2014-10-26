Отказ от курения снижает риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний на 50%

Говоря о факторах риска, д. м. н., профессор кафедры клинической фармакологии и терапии РМАПО Сергей Гиляревский, рассказал коллегам о данных исследований, согласно которым всего пять факторов ЗОЖ (дислипидемия, курение, неправильное питание и следствия его — ожирение, сахарный диабет, низкая физическая активность) способны снизить на 86 процентов риск развития инфаркта миокарда у мужчин и на 62 процента снизить риск инсульта у женщин. Отказ от пагубных желаний и привязанностей может существенно сократить риск смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, а то и вовсе предупредить их развитие. Однако лишь у менее чем одного процента пациентов наблюдается соблюдение всех 5 факторов, отчего о таких заветных цифрах показателей врачи могут лишь мечтать…