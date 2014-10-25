В ночь на воскресенье в России наступит зимнее время

Тем самым будет поставлена точка в длившейся несколько лет истории реформы исчисления времени в России, в конце концов вызвавшей неодобрение очень многих жителей страны.
Все началось в ноябре 2009 года, когда бывший тогда президентом РФ Дмитрий Медведев, выступая с Посланием Федеральному собранию, заявил о необходимости сокращения числа часовых поясов. В феврале 2011 года Медведев заявил, что принял решение отказаться от практики перехода с летнего времени на зимнее. Это решение было закреплено законодательно.
В конце 2011 года Россия перевела стрелки часов на час вперед и перешла на летнее время, введенное в СССР в 1981 году. Осенний возврат обратно в «обычное» время был отменен. В стране стала действовать система исчисления времени, опережающая астрономическое время на два часа.
Эта реформа с самого начала вызвала неоднозначное отношение у жителей России. Многие жаловались на усталость и недосыпание. Дети были вынуждены ходить в детские сады и школы в темноте.
Не прошло и трех лет, как сторонники нового исчисления времени оказались в меньшинстве. По данным ВЦИОМ, если в феврале 2011 года «за» было 73%, то осенью 2013 года — лишь 32%. Необходимость отказа от этой идеи обсуждалась все чаще, в том числе на уровне законодателей. Вместе с тем в кабинете министров неоднократно заявляли, что не считают целесообразным возврат к зимнему времени.
Депутаты несколько раз пытались поднять вопрос о переходе на постоянное зимнее время. Наконец, в январе текущего года в Госдуму был внесен соответствующий законопроект, но его рассмотрение неоднократно переносилось. После этого парламентарии предложили правительству решить вопрос собственным постановлением и дали срок 30 дней. В Госдуме прошло несколько заседаний межфракционной рабочей группы с участием вице-премьера Аркадия Дворковича. В итоге депутаты высказались за то, чтобы установление часовых поясов в РФ определялось законом, а не постановлением правительства, и вновь вернулись к рассмотрению документа в стенах Думы.
Законопроект о возврате к зимнему времени Госдума приняла 1 июля. Совет Федерации одобрил этот документ 9 июля.
Президент РФ Владимир Путин 21 июля подписал закон о переходе на зимнее время.