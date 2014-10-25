В ночь на воскресенье в России наступит зимнее время

Не прошло и трех лет, как сторонники нового исчисления времени оказались в меньшинстве. По данным ВЦИОМ, если в феврале 2011 года «за» было 73%, то осенью 2013 года — лишь 32%. Необходимость отказа от этой идеи обсуждалась все чаще, в том числе на уровне законодателей. Вместе с тем в кабинете министров неоднократно заявляли, что не считают целесообразным возврат к зимнему времени.