Peugeot с замерзшими стеклами сбил пенсионерку на Камчатской

Как отмечают в Госавтоинспекции, зимой такие аварии не редкость. Из-за замерзших стекол автомобилей водители и пешеходы не видят друг друга. С начала похолодания и снегопадов в Тюмени уже произошло 4 дорожных аварии в подобных обстоятельствах, в том числе с участием ребенка. Будьте внимательны.