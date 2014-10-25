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Peugeot с замерзшими стеклами сбил пенсионерку на Камчатской

25 октября 2014, 12:41
На дорогах области за минувшие сутки, 24 октября, пострадал один человек — пожилая женщина-пешеход. Кроме того, сотрудники ГИБДД зафиксировали 167 аварий с материальным ущербом.

Авария, в которой пострадала 79-летняя пенсионерка, произошла в Тюмени на улице Камчатской поздно вечером. Автомобиль Peugeot под управлением 55-летней женщины наехал на бабушку, двигаясь задним ходом. Пожилая женщина получила перелом бедра в результате аварии.

Как отмечают в Госавтоинспекции, зимой такие аварии не редкость. Из-за замерзших стекол автомобилей водители и пешеходы не видят друг друга. С начала похолодания и снегопадов в Тюмени уже произошло 4 дорожных аварии в подобных обстоятельствах, в том числе с участием ребенка. Будьте внимательны.

Сотрудниками Госавтоинспекции за минувшие сутки отстранен от управления транспортом 41 водитель в состоянии опьянения. 82 водителя привлечены к административной ответственности за незаконную тонировку, 49 за нарушение правил проезда пешеходных переходов, 54 за нарушение правил перевозки детей. 17 административных материалов составлены на водителей автобусов, 151 на пешеходов, нарушивших Правила дорожного движения.

#Новости#Пешеходы#УГИБДД по Тюменской области#Транспорт#Алексей#Общество
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