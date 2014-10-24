За сутки в Тюмени произошло 4 автомобильные кражи

Так, двое хозяев солидных иномарок Hyundai Santa Fe и Mitsubishi Outlander, оборудованных сигнализацией, при замене колеса не закрыли двери автомашины. Злоумышленники воспользовались свободным доступом и похитили у хозяев крупные суммы денег, документы и топливную карту.
Еще одними жертвами автомобильных воров стали владельцы автомашин Toyota Land Cruiser и ГАЗ-330202, припаркованные по улице Республики и Домостроителей. Не воспользовавшись услугами охраняемых автостоянок, хозяева машин привлекли внимание злоумышленников оставленными в салоне автомобильным оборудованием и личным имуществом. Разбив стекло в иномарке, воры похитили планшет, перчатки и ручку с золотым пером, с отечественной автомашины, взломав замок — видеорегистратор, навигатор и чемодан с инструментами.
Сотрудники тюменской полиции настоятельно рекомендуют гражданам обратить самое серьезное внимание на сохранность своего имущества. Как сообщает пресс-служба областного управления МВД, по статистике, основная масса такого рода преступлений происходит на улицах, во дворах, на неохраняемых стоянках и в местах массового пребывания граждан.