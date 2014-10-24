Врачам рекомендуют сообщать больным об аналогах дорогих лекарств

Он направил письмо в Министерство здравоохранения, в котором просит разъяснить, какие нормативно-правовые акты регулируют вопросы выписывания рецептов. Депутат уверен, что введение на законодательном уровне дополнительных рекомендаций для врачей, позволит избежать манипуляций с выбором лекарства. Об этом пишет газета «Известия».
«Проводя встречи с населением, я регулярно получаю множество жалоб на высокие цены на лекарства, которые людям прописывают в поликлиниках. Занявшись этим вопросом, я выяснил, что есть аналоги, которые стоят в 5–8 раз дешевле, чем то, что прописывают врачи. Они состоят из тех же компонентов, что и дорогие лекарства, но почему-то бюджетное лечение остается роскошью. А ответственность за то, что граждан вводят в заблуждение, судя по всему, не предусмотрена», — отметил Александр Старовойтов.
Парламентарий отметил, что регулирование этого вопроса особенно важно для людей пожилого возраста, пенсия которых зачастую не позволяет совершать дорогие покупки.
«К сожалению, в нашей стране далеко не каждый человек, который нуждается в медицинской помощи, может позволить себе покупать дорогостоящие лекарства. И встает вопрос — на что опираются врачи или фармацевты, рекомендуя те или иные препараты, — на свои личные мотивы или все-таки на какие-то правила, которыми они должны руководствоваться?», — говорит он.
Александр Старовойтов уверен, что на здоровье граждан идет обычная спекуляция. По его мнению, должна быть введена жесткая ответственность за подобные действия, так как на сегодняшний день в сфере фармацевтики и медицины руководствуются бизнес-интересами, не заботясь ни о качестве товара, ни о платежеспособности пациента.
«Одно из самых популярных и продаваемых лекарств — арбидол. Никаких глубоких клинических исследований не проводили, однако этот препарат часто прописывается пациентам. Или другой препарат — „Эссенциале форте Н“, его также часто прописывают врачи. Причем рынок сбыта этого препарата — Россия и страны СНГ. То есть вопрос тут очень широкий и не ограничивается одними лишь рекомендациями. Но это первый шаг», — подчеркивает депутат.
Кроме того, парламентарий считает, что необходимо поднимать и сам уровень образования молодых врачей.
«Самое смешное, что наши недоучки-врачи пользуются телевизионной рекламой. Складывается впечатление, что ее показывают не для больных, а для врачей. Ну, это, конечно, профессиональный примитивизм», — сказал Сергей Калашников.
Напомним, что указание торгового наименования лекарственного средства было отменено. Сейчас врачи делают назначения по названию международного непатентованного наименования. По замыслу, сам пациент должен выбирать в аптеке из предложенных лекарств нужное именно ему, но в действительности оборот дорогих препаратов существенно не изменился.
Фото: shoptips.ru