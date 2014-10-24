Врачам рекомендуют сообщать больным об аналогах дорогих лекарств

«Проводя встречи с населением, я регулярно получаю множество жалоб на высокие цены на лекарства, которые людям прописывают в поликлиниках. Занявшись этим вопросом, я выяснил, что есть аналоги, которые стоят в 5–8 раз дешевле, чем то, что прописывают врачи. Они состоят из тех же компонентов, что и дорогие лекарства, но почему-то бюджетное лечение остается роскошью. А ответственность за то, что граждан вводят в заблуждение, судя по всему, не предусмотрена», — отметил Александр Старовойтов.