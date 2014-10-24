В Тюмени осудили дальнобойщика, по вине которого погибли три человека

В Абатском районе к лишению свободы осужден дальнобойщик из Красноярска, из-за которого в ДТП погибли три человека.
Накануне Абатский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 42-летнего жителя Красноярска. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).
Следствием установлено, что мужчина на грузовом автомобиле MAN вез из Санкт-Петербурга в Красноярск бананы. Проезжая 18 марта по территории Абатского района (348 км автодороги Тюмень-Омск), он нарушил правила дорожного движения. Дальнобойщик не избрал безопасную дистанцию до впереди двигавшегося автомобиля, из-за чего возникла угроза столкновения. Во избежание его мужчина выехал на полосу встречного движения. Там MAN столкнулся с УАЗ, в котором ехали жители села Абатское.
В результате аварии водитель и пассажир УАЗ в возрасте 56 лет погибли на месте, а 37-летний пассажир УАЗ получил тяжкий вред здоровью. Через три дня он скончался в больнице, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Суд приговорил обвиняемого к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и на два года лишил его права управлять транспортным средством.