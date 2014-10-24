В Тюмени осудили дальнобойщика, по вине которого погибли три человека

Следствием установлено, что мужчина на грузовом автомобиле MAN вез из Санкт-Петербурга в Красноярск бананы. Проезжая 18 марта по территории Абатского района (348 км автодороги Тюмень-Омск), он нарушил правила дорожного движения. Дальнобойщик не избрал безопасную дистанцию до впереди двигавшегося автомобиля, из-за чего возникла угроза столкновения. Во избежание его мужчина выехал на полосу встречного движения. Там MAN столкнулся с УАЗ, в котором ехали жители села Абатское.