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В Тюмени осудили дальнобойщика, по вине которого погибли три человека

24 октября 2014, 11:04
В Абатском районе к лишению свободы осужден дальнобойщик из Красноярска, из-за которого в ДТП погибли три человека.

В Абатском районе к лишению свободы осужден дальнобойщик из Красноярска, из-за которого в ДТП погибли три человека.

Накануне Абатский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 42-летнего жителя Красноярска. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Следствием установлено, что мужчина на грузовом автомобиле MAN вез из Санкт-Петербурга в Красноярск бананы. Проезжая 18 марта по территории Абатского района (348 км автодороги Тюмень-Омск), он нарушил правила дорожного движения. Дальнобойщик не избрал безопасную дистанцию до впереди двигавшегося автомобиля, из-за чего возникла угроза столкновения. Во избежание его мужчина выехал на полосу встречного движения. Там MAN столкнулся с УАЗ, в котором ехали жители села Абатское.

В результате аварии водитель и пассажир УАЗ в возрасте 56 лет погибли на месте, а 37-летний пассажир УАЗ получил тяжкий вред здоровью. Через три дня он скончался в больнице, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Суд приговорил обвиняемого к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и на два года лишил его права управлять транспортным средством.

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