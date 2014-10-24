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Северянин украл со станции Войновка шесть тонн металла

24 октября 2014, 14:36
В Тюмени раскрыта кража шести тонн черного металла со станции Войновка. Задержанный житель Пыть-Яха планировал получить за две колесные пары от вагонов 90 тысяч рублей.
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Тюмень

В Тюмени раскрыта кража шести тонн черного металла со станции Войновка. Задержанный житель Пыть-Яха планировал получить за две колесные пары от вагонов 90 тысяч рублей.

34-летний северянин был задержан на станции Войновка сотрудниками линейного отделения полиции в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий «Авто». Мужчина пытался сдать металлолом в пункте приема.

«Проведенная проверка показала, что ранее злоумышленник подъехал на грузовом автомобиле на станцию Пыть-Ях, где похитил две колесные пары грузовых вагонов. Мужчину полицейские задержали в момент разгрузки похищенного металлолома в одном из пунктов приема металла Тюмени», — отметили в пресс-службе Тюменского ЛО МВД России на транспорте.

Как установлено полицейскими, совершивший кражу мужчина работает в пункте приема черного и цветного металлов в одном из северных городов. По его словам, в Тюмень он приезжает с металлом уже не в первый раз. За сдачу двух колесных пар задержанный планировал выручить 90 тысяч рублей.

В настоящее время устанавливается сумма ущерба, причиненная ОАО «РЖД». Решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении расхитителя металла.

#Новости#Кражи#Тюмень#Таня#Происшествия
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