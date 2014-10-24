Северянин украл со станции Войновка шесть тонн металла

Как установлено полицейскими, совершивший кражу мужчина работает в пункте приема черного и цветного металлов в одном из северных городов. По его словам, в Тюмень он приезжает с металлом уже не в первый раз. За сдачу двух колесных пар задержанный планировал выручить 90 тысяч рублей.