«Семерка» улетела в кювет на трассе Тюмень — Омск

Около пяти часов вечера на 189 км трассы Курган-Тюмень, в окрестностях областного центра, столкнулись Nissan и Toyota. В сложных погодных и дорожных условиях 48-летний водитель Nissan Almera ехал слишком быстро, это закончилось для него переломом ребер и ушибами.