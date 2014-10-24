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«Семерка» улетела в кювет на трассе Тюмень — Омск

24 октября 2014, 13:00
23 октября на 160 км автодороги Тюмень-Омск в кювет съехал автомобиль ВАЗ-21070.

23 октября на 160 км автодороги Тюмень-Омск в кювет съехал автомобиль ВАЗ-21070.

Как сообщает пресс-служба ГИБДД Тюменской области, 49-летний водитель этого автомобиля нарушил правила обгона, в результате ДТП 54-летняя пассажирка получила черепно-мозговую травму.

Около пяти часов вечера на 189 км трассы Курган-Тюмень, в окрестностях областного центра, столкнулись Nissan и Toyota. В сложных погодных и дорожных условиях 48-летний водитель Nissan Almera ехал слишком быстро, это закончилось для него переломом ребер и ушибами.

Всего за прошедшие сутки на дорогах области произошло 10 ДТП, в них пострадали 16 человек.

#Новости#Автомобили#Кювет#Транспорт#Маша#Общество
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