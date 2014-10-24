«Семерка» улетела в кювет на трассе Тюмень — Омск

23 октября на 160 км автодороги Тюмень-Омск в кювет съехал автомобиль ВАЗ-21070.
Как сообщает пресс-служба ГИБДД Тюменской области, 49-летний водитель этого автомобиля нарушил правила обгона, в результате ДТП 54-летняя пассажирка получила черепно-мозговую травму.
Около пяти часов вечера на 189 км трассы Курган-Тюмень, в окрестностях областного центра, столкнулись Nissan и Toyota. В сложных погодных и дорожных условиях 48-летний водитель Nissan Almera ехал слишком быстро, это закончилось для него переломом ребер и ушибами.
Всего за прошедшие сутки на дорогах области произошло 10 ДТП, в них пострадали 16 человек.